Pep Cruz circulaba ayer en su moto por Barcelona cuando fue arrollado “violentamente” por un patinete eléctrico que iba “a toda leche”, cuenta el intérprete. El incidente sucedió en el cruce entre la calle Sardenya y la avenida Meridiana.

Cruz ha contado en Twitter que “iba con la Vespa en primera y el intermitente puesto” para girar a la izquierda, dónde se encontraba un carril bici que debía cruzar. El actor no vio al patinete porque “los coches aparcados impedían visionarlo”.

“Estoy destrozado”, sentenciaba, y añadía una foto de la pierna lesionada por el accidente, que le preocupa especialmente porque el próximo 30 de junio estrena Heisenberg en la Sala Beckett. Afortunadamente, aún con la cojera Cruz ha podido volver a los ensayos.

Aixo es el resultat dels carrils patinets quan els separes dels de circulacio per un carril aparcament. Això si, ells no estan assegurats peto et diuen: es el meu instrument de treball i jo els repong tremolant: i jo soc el meu... i mirem! pic.twitter.com/9xoe0X97a1