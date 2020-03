La Pelopony,multada por saltarse el confinamiento e indignada con los Mossos

La influencer catalana Yolanda Garrido, más conocida como La Pelopony, se saltó el confinamiento yéndose a hacer deporte al campo. Pero agentes de los Mossos de Esquadra que estaban en la zona la pillaron y la multaron con 600 euros porque no tenía ninguna justificación para estar en la calle.

Y ha sido en las redes sociales, en su cuenta de Instagram donde ha explicado su “encontronazo” con la policía autonómica. En un vídeo que compartió hace unos días deja claro que "voy a subir los stories que me la gana, porque ya me han multado”. También argumenta que ella es “deportista” y “parar en seco” y no poder hacer deporte es “malísimo”. Por este motivo dice que “voy a hacer cardio y voy a pasar todo el día por el campo como una Diosa. Antes mi salud que el dinero”.

Tampoko pretendo ser comprendida ni mucho menos ... pic.twitter.com/62JTP4KJWG — La Pelopony (@lapelopony) March 29, 2020

Y además de intentar justificarse, en el vídeo también carga contra los Mossos de Esquadra: “así funciona este país. Para multar y para pedir dinero de la gente sí, pero para estar preparados para la salud y eso, de eso nada. Iré pagando para estos desgraciados”, denunciaba.

Una actitud, que contrasta con la de otros personajes públicos que sí han hecho llamamientos a quedarse en casa y no saltarse el confinamiento. Y de hecho, muchos de los seguidores de La Pelopony le han recriminado su actitud.

Creo q has cometido un grave error. Esto ha hecho q la gente t vea como una torpe . Has podido dar ejemplo. Últimamente estas muy poco acertada con todo lo q haces. Deberías centrarte. Es una pena porque todo esto empaña todo tu trabajo sin retorno. Ya es tarde, cada vez peor.�� — Fran Rivero (@Fran_Efestion) March 29, 2020

Que manera de demostrar insolidaridad, que lastima para lo que has quedado tía, antes molabas. — Sergio G. (@sgarciacabez) March 29, 2020

Algunos la llaman “ridícula”, “egoísta” y hay otros que le dicen que había podido “dar ejemplo” pero ha cometido un “grave error”.