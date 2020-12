Peligran los centros comerciales "seguiremos luchando, pero nos han dejado en la cuneta"

Desde hace 27 años el centro comercial L'illa como otros tantos de la ciudad de Barcelona se llenaban por Navidad de compradores exaltados por las ofertas características de estas fechas. Este año no lo harán, los que antes acudían en masa a los centros comerciales ahora comprarán lo que pongan debajo del árbol vía online. Lo que antes era un espacio de ebullición este año es un yermo centro donde solo trabajan operarios y algunas de las tiendas, pocas, que pueden permanecer abiertas. L'illa, como el resto de centros comerciales de Catalunya, cierra sus puertas, ni el 20% ni el 50%, el aforo para la campaña de Navidad será 0.

Hoy, COPE Catalunya se ha acercado a la zona y ha hablado con la presidenta de la Asociación de comerciantes de l'Illa, Aina Rubí, que además regenta una pequeña joyería en la misma zona comercial. Ella nos ha contado los pormenores de la situación que están viviendo los trabajadores del centro.

En este contexto, las patronales Fomento del Trabajo y Pimec han pedido al Govern que autorice la apertura de las tiendas situadas en el interior de los centros comerciales a partir de lunes a pesar de no pasar al tramo 2 de la desescalada por el empeoramiento de los datos epidemiológicos. En un comunicado conjunto, Pimec Comerç y Foment han expresado su "disconformidad" con la decisión de la Generalitat, que implica que los centros no puedan abrir, y consideran que hay un "agravio comparativo manifiesto" en la apertura de una parte del comercio y no de la otra, solo en función de la tipología o a ubicación. Además, niegan que haya una "vinculación directa" entre la actividad y un crecimiento de los contagios y exigen una solución "justa y acordada". "Todo el comercio es un sector que está preparado, es seguro y responsable, y que ha adoptado todas las medidas del plan Sectorial para mitigar el contagio de la pandemia", añaden en el comunicado, en el cual recuerdan que ya se acordó un acotamiento del aforo en una reunión hace más de dos semanas entre las patronales, y los Departamentos de Salud, Interior y Empresa.

Según Foment y Pimec Comerç, el cierre impacta de pleno sobre 35.000 personas en Catalunya que trabajan en establecimientos comerciales situados dentro de los centros y recuerdan que este año ya llevan 17 semanas inactivos, incluyendo la actual campaña de Navidad, que concentra un tercio de la facturación anual. Además, consideran que este hecho se agrava cuando desde el mismo Govern se reconoce que no hay fondos para los afectados.