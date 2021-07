El PP pedirá que el Gobierno condone a los ayuntamientos los 3.000 millones que Hacienda les pide

El PP ha anunciado que presentará una moción a todos los ayuntamientos donde tiene representación para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que condone los 3.000 MEUR que les reclama. En rueda de prensa desde la sede del PPC en Barcelona, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reclamado que no se les quite a los ayuntamientos lo que les pertenece, y ha defendido que han estado "al pie del cañón" en este último año y medio de pandemia y crisis. "Que no nos quiten este dinero, lo necesitamos para seguir dando servicios a los vecinos y a las vecinas. Yo pediría a Sánchez que no vea a los ayuntamientos como enemigos, sino como aliados", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Pontons y secretario general del PP de Barcelona, Josep Tutusaus, ha explicado que el texto de la moción pedía la condonación y, si no es posible, que los ayuntamientos lo puedan pagar en un plazo de 10 años, en el caso que tuvieran ahorros, o en 20 años para los que estuvieran pasando por dificultades económicas.

Tanto Albiol como Tutusaus han reivindicado que este dinero es para ayudar a los ciudadanos y han reivindicado la administración local como la "primera puerta" para los vecinos que necesitan ayuda.

Albiol ha hecho un llamado a los alcaldes y regidores a dar soporte a la moción que, según ha dicho, solo pretende que "se haga justicia". "No tengan ninguna duda que quien saldrá ganando serán los vecinos y las vecinas", ha concluido, para después denunciar que el gobierno de Pedro Sánchez ha dejado abandonados a los ayuntamientos "de la mano de Dios".

Los ayuntamientos tienen que devolver 3.000 MEUR a Hacienda para las entregas que se les hicieron en base a los ingresos del Estado que se preveían para el 2021. Un cálculo que ha resultado excesivo.

El alcalde de Pontons también ha reclamado que el 14% de los fondos europeos vayan a parar a los ayuntamientos porque, según ha dicho, es lo que les corresponde por su peso en relación con el Estado. "Tengo la sospecha que este dinero no irá al sitio donde tiene que ir. Tendremos que vigilar este dinero a dónde va", ha afirmado.