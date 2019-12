PDeCAT aspira a transitar hacia un único partido en JXCat con Puigdemont como líder

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha explicado hoy que han acordado "transitar" hacia JxCat con el fin de evolucionar hacia una sola estructura. Sin embargo, Bonvehí asegura que ello o implicaría forzosamente la disolución de la formación, bajo el liderazgo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La intención de la formación es llevar esta propuesta al seno del Consejo Nacional que celebrarán este sábado en Barcelona, donde se debatirá el rol que tendrá el partido en el espacio político de JxCat, en el que también está la Crida Nacional per la República. Según Bonvehí, el partido aspira a ser una pieza clave en JxCat, por este motivo han acordado transitar dicho espacio político entendido "como un proyecto amplio".

"JxCat no puede ser posible sin el PDeCAT. No podemos descartar ninguna fórmula", ha destacado Bonvehí, sin aclarar si la apuesta del partido pasa por que JxCat y la Crida asuman las estructuras de la formación para evolucionar hacia una sola estructura. Además, el líder de la formación ha asegurado de que si apuestan por un proyecto más amplio no pueden disolverse, pese a apuntar que "no pueden descartar ninguna fórmula", y cree que los asociados tampoco quieren una escisión.