La patronal apoya a la discoteca Waka y atribuye los incidentes del exterior a problemas de orden público

La patronal de ocio nocturno Fecasarm pide evitar criminalizar a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès, y enmarca los actos violentos acaecidos en las últimas semanas al clima de "conflictividad social agravada por la pandemia de un sector de la población", señala el presidente de la patronal Joaquin Boadas. Más de 1.000 jóvenes, convocados por redes sociales, atacaron en la madrugada del sábado los controles de acceso del local, al los que acusaron de racistas a la hora de hacer uso del derecho de admisión al local. La convocatoria degenero´en una batalla campal en los alrededores de la discoteca, con la necesidad de la intervención de los ant

Boadas defiende que la discoteca ha adoptado medidas "como obligar a la empresa del control de acceso y a la empresa de seguridad privada a realizar cambios en los protocolos de seguridad, para que episodios que se han producido ya no se vuelven a producir. La discoteca ha hecho lo que tocaba y no puede hacer más", según la nota pública de Fecasarm, que pide no criminalizar a la discoteca y ampliar el foco a la problemática social.

"Nos hemos encontrado una persona armada con una catana. Es surrealista que una persona que salga para divertirse lleve una catana o navaja, es gente que sale armada con el único propósito de crear violencia, y es un problema social y no del ocio nocturno" denuncia Boadas, que exige un mayor control policial e implicación de las administraciones para combatir el problema. La patronal pide una reunión con la Conselleria de Interior para buscar soluciones a estas situaciones de violencia. Boadas considera "tiene que haber una relación de seguridad pública- privada para reforzarnos todos. Es importante la presencia policial en el exterior del local, porque actúa como efecto disuasorio".

Respecto a la discoteca, Fecasarm señala como una medida positiva el nombramiento de un director de seguridad, con experiencia en la gestión de seguridad en espacios de ocio nocturno, y el nuevo protocolo de seguridad del local. El nuevo plan de seguridad detalla cuáles serán los pasos a seguir en cada zona y en cada momento y la forma de actuar en caso de incidentes, siempre con la supervisión y última palabra del director de seguridad, que estará en permanente contacto con las fuerzas de seguridad.