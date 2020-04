Pastor dimite como alcalde de Badalona tras ser detenido por los Mossos

Alex Pastor ha hecho llegar, desde comisaría, donde permanece detenido, su renuncia como concejal y como alcalde de Badalona. En un escrito a través de su abogado, Pastor dice que “he visto resentido el lado más personal y familiar a causa de la cantidad de horas que le he dedicado al trabajo y la exigencia que requiere esta responsabilidad. Estos motivos han afectado a mi salud y a mi estado emocional. Y me han llevado a hacer cosas de las que me arrepiento y por las que pido disculpas. Es por estos motivos que presento la dimisión como alcalde, así de todos los cargos y funciones que de ella se deriven”. Ahora la primera teniente de alcalde, Aïda Llauradó, asume las funciones de alcaldesa accidental.

Recordemos que los Mossos de Esquadra detuvieron este martes a Alex Pastor. Los agentes lo pararon en el Eixample en aparente estado de embriaguez. Pero él se negó a someterse al test de alcoholemia. Por todo ello los Mossos lo detuvieron por saltarse el confinamiento y atentado a la autoridad. Tras conocerse estas informaciones, el PSC ya anunció que le habían suspendido de militancia y pedían que renunciara al cargo.

MAREJADA POLÍTICA EN BADALONA

Ahora, y tras la renuncia de Pastor, puede haber marejada política en la ciudad. El líder del PP en Badalona, Xavier Garcia Albiol, a través de sus redes sociale,s ya ha anunciado que hoy mismo va a iniciar conversaciones con los diferentes grupos para presentar una moción de censura.

Esta información me ha llegado por varias fuentes. El alcalde de #Badalona ha sido detenido conduciendo borracho e intentando agredir a la policía. Si es así mañana como partido mas votado inicio conversaciones para presentar moción de censura https://t.co/Ixj9J1Cb1L vía @el_pais — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 21, 2020

Y Dolors Sabaté también se postula ahora para liderar un gobierno de coalición.

Pel bé de la ciutat és hora d'un govern de concentració. Recuperem la proposta que ja vam fer: govern de concentració i nou lideratge. I estic totalment disposada a liderar un nou govern #Badalona — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) April 21, 2020

Desde el equipo de gobierno municipal dicen que se van a poner en contacto hoy mismo con la oposición porque lo más importante ahora es “remar a favor” y “trabajar de forma unitaria” para salir de una situación complicada como es la crisis provocada por el coronavirus. Así lo decía Aïda Llauradó quien decía que está “fuera de lugar hablar de mociones de censura” cuando ahora “se necesita la máxima estabilidad”.