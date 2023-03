La pasión por Corea del Sur: Aumentan los estudiantes de su lengua y los seguidores de su cultura

El pasado 5 de diciembre, el grupo coreano de las BlackPink llenaba con sus 18.000 localidades a la venta, el Palau Sant Jordi. Dos años atrás, el mismo grupo, en el mismo escenario, congregó a 8.900 persones, un 53% de la capacidad del pabellón. En 2 años, el aumento fue el doble, y miles de personas se quedaron sin entrada. El precio oscilaba entre las más baratas a 55 euros, a la más cara de 929 euros. Todas se vendieron a las horas siguientes de ponerse a la venta.

Es un ejemplo más de la "coreamanía", que hay en España. Grupos de música, series como "El juego del Calamar", películas de éxito como "Parásitos", bailes modernos, videojuegos, conforman una cultura de entretenimiento muy potente y seguida con millones de seguidores en todo el mundo.

En Barcelona, el aumento de estudiantes de coreano es significativo este año. En la Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes, 60 estudiantes se quedaron fuera por la falta de matrícula. El lleno es total en las clases, de dos horas y media, y la media de edad es muy joven, entre los 16 y los 20 años. Anna Alejandro, reconoce en Cope Catalunya que la música activó su pasión por Corea del Sur "mi grupo favorito es coreano, y me gusto la profundidad de sus letras y he decidido aprender la historia y su cultura. Me encantaría ir a vivir, aunque sea a estudiar un curso, a Corea del Sur".

En el ámbito económico, las relaciones con Corea del Sur también han aumentado de manera significativa. En el ultimo año las exportaciones agroalimentarias catalanas han subido un 95% de valor, y un 50% en volumen. El sector cárnico y el aceite de oliva lideran, y hay, un gran potencial de crecimiento en el vino y el cava catalán, porque Corea del Sur es un país importador de estos productos.