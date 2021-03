A partir del lunes, los hosteleros podrán abrir, ininterrumpidamente, hasta las 17:00 horas

El Govern provisional de la Generalitat anunciará este mediodia, después de la reunión que mantendrá con el Procicat, que los bares y restaurante de Catalunya podrán abrir sus puertas hasta las 17:00 horas de forma ininterrumpida. De esta manera se acabará con la medida de cerrar todos estos establecimientos a partir de las 11:30 para luego volver a encender todo para lo que se denominó "franja de comidas". El conseller de Interior, Miquel Sámper, ha declarado esta mañana en una entrevista en TV3 que esta medida "dará aire para destensionar" a los hosteleros que tan mal lo están pasando con esta medida.

Ésta es una gran noticia para los responsables de bares y restaurantes que ya hace un tiempo llevan pidiendo a la Generalitat que abriera, algo más, las dos franjas que mantenía para la ocupación de terrazas e interiores de estos establecimientos. Hace unas semanas, el Gremio de Restauración de Barcelona había solicitado al Govern que eliminara los dos intermedios impuestos para realizar su actividad en el interior de sus bares y restaurantes y que permitiera una apertura de los locales hasta las 22.00 horas. Tras lo expresado por Sámper esta mañana, eso no podrá ser posible ya que el Procicat y la Generalitat no planean, por ahora, abrir bares y terrazas en horario nocturno, en lo que se considera la hora de las cenas.

Respecto a las demás restricciones impuestas actualmente no se planea ningún cambio; se mantendrán las restricciones comarcales, el toque de queda continuará siendo a las 22:00 horas y seguirá siendo obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. En lo conveniente a la Semana Santa, Sámper ha comunicado que el Govern aún no ha decidido nada al respecto.

