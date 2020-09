La Part Alta de Tarragona suma más de 600 actuaciones policiales desde febrero

La Guardia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra han hecho más de 600 actuaciones policiales en la Part Alta de Tarragona desde el mes de febrero. Son datos que ha facilitado este jueves el consejero de Seguridad Ciudadana, Manel Castaño, que ha valorado positivamente el desalojo de tres personas de un inmueble de la calle dels Ferrers que han hecho los dos cuerpos de seguridad. Castaño ha explicado que la entrada en este edificio se ha hecho a raíz de una denuncia de los propietarios del mes de mayo y ha celebrado la celeridad judicial. Tan solo en esta calle, se han hecho 200 actuaciones en los últimos siete meses.

Castaño ha destacado el "problema de convivencia" que generaban los ocupas del inmueble, que habían hecho varias acciones delictivas. Se han echado a tres personas que, según el consejero, no se encontraban en situación de vulnerabilidad. En los últimos días otras personas habían ido de forma voluntaria y estas sí que han estado en contacto con entidades sociales, ha especificado el consejero. "No se trata de desalojar ocupas, sino de garantizar la seguridad", ha remarcado. Y ha añadido: "tenemos que entender que el problema de las ocupaciones es global, no se acaba solo con la seguridad. Hay que hacer políticas de vivienda para establecer un proyecto de vida que les dé oportunidades, y con esto también se trabaja".

También, ha afirmado que en los últimos meses se han reunido varias veces con los vecinos, con los cuales ha dicho que hay "complicidad". En este sentido, ha valorado que las acciones policiales garantizan un control sobre los edificios y los actos delictivos. Con todo, ha destacado que no quieren que la problemática se traslade a otros lugares de la ciudad y ha apuntado que el consistorio colabora con entidades sociales para dar una solución habitacional a estas personas.

Este martes la Guardia Urbana ya desalojó una casa que había sido ocupada en la plaza Ripoll –también en la Part Alta de Tarragona-, en este caso de titularidad municipal. Castaño pero, no ha concretado cuántas viviendas ocupadas tienen detectadas en el barrio ni cuántos de estos casos se han trasladado a los juzgados.