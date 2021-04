El Parlament vetará que Vox tenga un senador y designará a 3 del PSC, 3 de ERC y 2 de Junts

La Junta de Portavoces del Parlament ha acordado este martes el reparto de los ocho senadores de designación autonómica que le corresponde elegir a la Cámara catalana y ha decidido vetar a Vox, de manera que tres serán del PSC, tres de ERC y dos de Junts.

Lo ha anunciado el portavoz de Cs en la Cámara, Nacho Martín Blanco, y fuentes parlamentarias han explicado que ERC, Junts, la CUP y los comuns han votado a favor de este reparto, mientras que el PSC-Units, Vox, Cs y el PP lo han rechazado.

ERC, Junts, la CUP y los comuns, que tienen mayoría en este órgano, han planteado esta propuesta de reparto para evitar que el Parlament elija un senador de Vox y lo han enmarcado en el "pacto antifascista" que acordaron junto al PSC al inicio de la legislatura, aunque los socialistas se han desmarcado de esta cuestión.

Fuentes parlamentarias han señalado que la fórmula utilizada para repartir los senadores ha sido el 'sistema imperiali', un método empleado en sistemas electorales de otros países, como en las elecciones de Italia entre 1956 y 1991, y en Ecuador desde 2004.

Este método es una variante del sistema D'Hondt que beneficia a los partidos mayoritarios y las fuentes ya citadas han asegurado que han optado por esta fórmula teniendo en cuenta que el PSC, ERC y Junts tenían un número de diputados muy similar --los socialistas y republicanos tienen 33 cada uno y Junts 32-- y lejos de los 11 de Vox, por lo que ven justo que se priorice la representación de estas tres formaciones.

En la historia del Parlament, el método de restas mayores se ha utilizado en todas las legislaturas para repartir los senadores, excepto en la IV y la X, que se utilizó la regla d'Hondt.

Aplicando estos dos sistemas en la actual legislatura a Vox le correspondía un senador: según el método de restas mayores le tocaban dos al PSC, dos a ERC, dos a Junts, uno a la CUP y uno a Vox, y según D'Hondt tres serían del PSC, dos de ERC, dos de Junts y uno de Vox.

En cambio, aplicando la fórmula 'imperiali' los tres principales partidos salen reforzados y evitan que se designe un senador de Vox, ya que tres le corresponden al PSC, tres a ERC y dos a Junts.

La ley establece que los senadores se deben repartir de forma proporcional según los resultados electorales, pero no concreta qué método debe aplicarse para hacerlo, por lo que fuentes de ERC consideran que el reparto que se ha decidido no incumple la ley, de manera que entienden que no se podría impugnar a los tribunales.

Juan Garriga, el presidente de VOX en Barcelona, ha bautizado este método como "una imperial estafa" y ha asegurado que, después de agotar todos los trámites internos, prepararán un recurso de amparo al tribunal constitucional con peticion de medidas cautelares para que "se haga justicia"