Parera renuncia al acta del PP en el Parlament para centrarse en Valents: " Es un hasta pronto"

La líder de Valents, Eva Parera, ha anunciado que presenta la renuncia a su escaño de diputada del PP en el Parlament para centrarse en la nueva formación Valents: "Renuncio para tener las manos libres para construir este proyecto de unidad y alternativo al independentismo; esto no es un adiós al Parlament, es un hasta pronto".

Parera ha explicado que este viernes ha formalizado su renuncia a su escaño para focalizarse en este nuevo proyecto político, que tiene por objetivo "atraer puestos de trabajo a Catalunya, mantener los existentes, mantener empresas y hacer políticas en positivo; basta de confrontación y crispación".

Ha asegurado que Valents pretende ser la unión de todos los constitucionalistas, una idea que cree en su día defendió Cs: "Pero hemos aprendido de los errores que cometió Cs, y de los motivos que tienen los votantes para desconfiar, y nosotros no abandonaremos a los catalanes y no nos iremos de Catalunya".

Ha recordado que en las elecciones autonómicas se unió a la lista del PP como independiente porque ella "ya tenía un partido, por tanto no es que de golpe y porrazo se esté haciendo un partido de espaldas a alguien", y ha asegurado que su incorporación fue con ánimo de trabajar por la unión del constitucionalismo.

Ha dicho que el propio líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, es quien le pidió que devolviese el acta: "Alejandro tuvo la generosidad de ofrecerme entrar a la lista del PP, pero el acta no es mía, y en el momento en que considera que es mejor que me focalice en mi proyecto, pues devuelvo el acta. No estamos aquí por el cargo".

Preguntada por el hecho de que muchos miembros de Valents provienen de formaciones como Cs, Parera negado que se quiera "hacer una OPA a nadie: No es verdad que haya transfuguismo, Valents tiene las puertas abiertas a todos; quiero sacar de la apatía y el desencanto a muchos a quienes el mensaje de sus antiguas formaciones ya no les convence".