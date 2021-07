Paquita Vázquez: “Ser guía turístico no es un trabajo fácil, y no podemos vivir de la propina”

Tras 15 meses parados por las restricciones que impedían la llegada de visitantes a la ciudad, los guías turísticos de Barcelona empiezan a ver la luz con los primeros cruceros que han atracado en el puerto.

Paquita Vázquez lleva 25 años ejerciendo de guía turística en Barcelona y reconoce que los meses que ha tenido que estar sin trabajar debido a la pandemia han sido “muy duros”.

Durante todo este tiempo, el colectivo de guías turísticos ha tenido que “vivir de los ahorros y de las ayudas que nos llegaban, que no eran suficientes ni las recibían todos los compañeros”, cuenta Paquita Vázquez.

Estos momentos difíciles parece que van quedando atrás con la reapertura de las fronteras y la llegada de turistas a la ciudad, que hace que todos los guías estén “muy felices y satisfechos”.

Aunque se va volviendo a la normalidad, la pandemia todavía no se ha acabado y por eso las condiciones con las que trabajan los guías no son las mismas que antes de la llegada del coronavirus: “las visitas son más cortas, no nos podemos parar en ningún sitio ni para ir al baño o comprar y tenemos que ir todo el rato en bloque, todos juntos y sin separarnos”, describe Vázquez.

No obstante, el hecho de regresar al trabajo es algo que llena de satisfacción a todos los guías: “las normas son las que son, pero irán cambiando y la gente está muy contenta de poder viajar y nosotros de poderlos recibir”.

Para ser un buen guía y poder enseñar la ciudad a los turistas de la mejor forma posible se necesita una formación: “nosotros tenemos una carrera universitaria y durante la temporada baja hacemos cursos y seminarios para reciclarnos”, reconoce Paquita Vázquez.

Toda esta formación cuesta un dinero que los guías cubren con su sueldo, pero Vázquez denuncia que “las visitas supuestamente gratuitas hechas por guías no profesionales suponen una competencia desleal hacia nuestro trabajo”.

Además, la experta guía admite no entender porque desde los gobiernos “no se hace nada para remediar la situación, e incluso a veces se les da publicidad”.

La existencia de estos guías no profesionales dificulta el trabajo de los que se han formado para ejercer la profesión, y Paquita Vázquez cree que desmerece su trabajo: “ser guía no es fácil, y no podemos vivir de la propina”.

Aún así, Vázquez ama su trabajo y reconoce que la llena de placer “ver que la gente disfruta con nuestras explicaciones”, porque cree que es una buena forma de dar a conocer la ciudad, cosa muy necesaria actualmente.

Por eso, Paquita Vázquez ha querido revelar a COPE Catalunya y Andorra cuál es el sitio que para ella los visitantes de Barcelona no se pueden perder: “hacer una visita por la montaña mágica de Montjuic, subir las escaleras mecánicas, visitar el MNAC, pasear por la Font del Gat y adentrarse en algunos lugares en los que parece que en vez de estar en la ciudad te encuentres en medio de un bosque”.