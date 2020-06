Paluzie descarta una gran manifestación en Barcelona por la Diada por la pandemia

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha descartado este lunes que se convoque una gran manifestación en Barcelona por la Diada de este año por el "riesgo sanitario" que hay a causa de la pandemia del coronavirus.

"Lo que no haremos en absoluto es poner en riesgo la población y ser responsables de un eventual rebrote", ha advertido en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press, después de ser reelegida como presidenta de la ANC.

Paluzie ha afirmado que este 11 de septiembre debe haber una nueva movilización del independentismo, pero no puede ser una gran manifestación en la capital catalana, sino que será "descentralizada", y ha explicado que el nuevo Secretariat Nacional de la entidad, que tomó posesión el sábado, decidirá cómo hacerla.

La líder de la ANC ha señalado que la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno de Pedro Sánchez demuestra que no hay una voluntad de encontrar una solución: "Se ha hecho con un estado de alarma centralizando competencias y hemos visto lo que hemos visto. ¿De este Gobierno esperas que en la mesa de diálogo se avance en la autodeterminación si ni tan solo es capaz de respetar la descentralización? Me parece tan ingenuo y tan de no ver las cosas, lo veo imposible".

Además, ha negado que esté más alineada con las posiciones de JxCat que con las de ERC porque cree que ambos partidos apuestan por la mesa de diálogo: "En el caso de JxCat de palabra y en términos retóricos defiende más la unilateralidad pero a la práctica acaba haciendo lo mismo y está apostando por la mesa de diálogo como ERC. Y en los hechos tampoco ha acompañado esta defensa retórica de la unilateralidad".

Por eso, considera que es "incómoda para unos y otros", y ha asegurado que el Govern actual ha hecho muy poco para avanzar hacia la independencia.