El Palau de la Música exige responsabilidades patrimoniales a JxCAT y el PDeCAT

El Palau de la Música Catalana ha reclamado a JxCat y al PDeCAT responsabilidades patrimoniales con el objetivo de conseguir “el máximo resarcimiento” en sus fondos por el conocido como ‘caso Palau’, por el que fue condenada la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). De este modo, según se ha trasladado a la Audiencia de Barcelona, los responsables de la institución consideran que JxCat y el PDeCAT son “la continuación de Convergència” y que, por lo tanto, les corresponden las responsabilidades económicas de los hechos acaecidos.

La portavoz de JxCAT, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que conocía la petición desde el sábado, aunque todavía no han recibido el comunicado oficial. En esta misma línea ha expuesto que están esperando el periodo de alegaciones con el objetivo de argumentar que la petición “evidentemente no es congruente”. JxCAT reivindica que no es el partido continuador de CDC y esgrime que la Junta Electoral Central (JEC) asignó al PDeCAT todos los derechos electorales de la antigua formación. “Es legítimo que se quiera resarcir, pero se equivocan a la hora de apuntar a JxCAT, que es un partido nuevo”, ha asegurado.