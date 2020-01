Todos estamos de acuerdo con que la salud es lo más importante.Pero si la vida te lleva un hospital en España de alguna forma hay que entretenerse,¿No?.Se puede leer,recibir visitas,hablar con enfermeras,pacientes e incluso se puede ver la tele. Los bien avenidos se turnan en el uso y también en el pago pues el servicio no es precisamente barato.de hecho ,encender la televisión cuesta un euro la hora.Bien es cierto que existen bonos por más horas que resultan económicos pero también tenemos que contar aquí que los centro públicos no permiten que traigas la tele de casa al no permitirse usar la conexión de antena.La Asociación del Defensor del Paciente ha pedido a la empresa distribuidora de éstos aparatos que informen de cuánto dinero ganan los hospitales públicos españoles por este servicio. Su presidenta Carmen Flores,denuncia que una persona normal que vea de media al día 10h de tele tendría que pagar del orden de 10 euros diarios ,un auténtico abuso según la plataforma.Que incluso afirman que si en la cárcel ver la tele es gratis ¿Por qué hay que pagarla cuando estás enfermo?.Esta plataforma de Defensa al paciente está dedicada a demandar y apoyar las negligencias médicas de los usuarios del sistema sanitario español.

