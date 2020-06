Oriol Mitjà llama al Govern “grupo de idiotas”

Al virólogo Oriol Mitjà parece no haberle gustado el programa de rastreo para casos de COVID-19 que preparaba el Departamento de Salud de la Generalitat, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y Ferrovial, la empresa a la que se había adjudicado el seguimiento telefónico de estos casos. En su cuenta de Twitter el que fuera científico estrella del Gobierno catalán no ha dudado en criticar el programa y da cuatro motivos: “Decepción con el Programa Covid- 19 para búsqueda de contactos: 1-el uso de una hoja de Excel o similar, 2-aviso SMS, 3-refuerzo 108 personas y 4- empresa externa para Call Center que no se hace cargo de material (equipo o espacios)”. Y acababa con el hashtag: #Conxorxa de Ximples, que podría traducirse como “conjura de idiotas”. Mitjà borró el tuit poco después, aunque el miércoles lo volvía a publicar usando la captura de pantalla del mensaje borrado: "Me pidieron que lo borrara, pero los periodistas son muy rápidos. Oriol Mitjà borra un tuit que criticaba duramente el programa Covid-19 para el rastreo de contactos”.

Em van demanar que l'esborrés, �� però els periodistes son mooolt ràpids!

"Oriol Mitjà esborra un tuit que criticava durament el programa COVID-19 per cerca de contactes" pic.twitter.com/V6NG9np9JU — Oriol Mitjà (@oriolmitja) June 10, 2020

Lo cierto es que el científico ha ido perdiendo influencia en el gobierno de la Generalitat. Y eso que el ejecutivo catalán anunció dos pactos con el virólogo durante la crisis del coronavirus, uno para dos ensayos científicos, y otro para tareas de asesoramiento de Quim Torra. Sobre los ensayos, siguien en marcha, aunque con retraso, y es que el equipo liderado por MItjà tardó más de lo previsto, más de 40 días en conseguir a los tres mil participantes necesarios para el estudio. Aunque él aseguró que tendrían resultados en tres semanas. Y sobre su papel de asesor, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dejado de nombrarse en las últimas semanas, y en cambio, otros colegas han ganado influencia en el seno del Govern, como es el caso del epidemiólogo del Hospital Clínic, Antoni Trilla.