La oposición ve una "purga" en la reestructuración de la cúpula de Mossos

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha criticado este martes la reestructuración en la cúpula de los Mossos d'Esquadra: "Esta purga es un golpe caciquil en contra de los profesionales y a favor de la politización". Lo ha dicho después de que los Mossos presentaran este lunes una reestructuración organizativa que amplía la presencia de mujeres, con la que el exjefe de anticorrupción del cuerpo Toni Rodríguez pasa a ser jefe del Área Básica Policial (ABP) de Rubí (Barcelona).

El PP ha registrado una petición de comparecencia en la comisión de Interior del Parlament tanto del conseller de este ámbito, Joan Ignasi Elena, como del director general de los Mossos, Pere Ferrer, y Roldán ha defendido que su comparecencia "tiene que ser inmediata".

Por su parte, el portavoz adjunto de los comuns en el Parlament, Lucas Ferro, también ha pedido este martes al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, comparecer "por voluntad propia" ante la Cámara para dar explicaciones sobre los cambios en la cúpula de los Mossos d'Esquadra y la nueva organización del cuerpo.

"Cuando alguien que aparentemente merecía ser premiado por su esfuerzo y su labor en favor del conjunto de la ciudadanía es supuestamente castigado, entendemos que es una situación que se merece una comparecencia pública y que no la podemos seguir postergando", ha alertado Ferro. Preguntado por si ve una purga en los cambios en la cúpula, ha señalado que "si no es un castigo, realmente se parece bastante, y si no es un castigo el conseller podrá dar las razones fundamentadas de esta decisión".

Los socialistas catalanes también piden la comparecencia del conseller de interior y del vicepresidente, Jordi Puigneró. La portavoz del PSC, Elia Tortolero, alerta de la creación de una policía patriótica en Catalunya.

Ciutadans, mientras tanto, propone la creación de una comisión de investigación y acusa al Govern de querer convertir el cuerpo policial en una "policía política". El portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, denuncia que el Govern quiere hacerse con el control de los Mossos "para sus propios fines".