La oposición acusa a Borràs de "dividir" a los catalanes y desacreditar la Medalla de Honor del Parlament

La portavoz del PSC en el Parlament y del 'Govern alternativo' de los socialistas, Alícia Romero, ha criticado este viernes que la Mesa del Parlament haya decidido otorgar su Medalla de Honor a las "víctimas de la represión" del 1-O y ha acusado a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, de dividir a los catalanes. "Ha querido dividir como vienen haciendo los independentistas desde hace muchos años", ha lamentado después de la reunión del 'Govern alternativo' de los socialistas.

Romero ha sostenido que esta condecoración no representa a todos los catalanes y ha explicado que el PSC no participará en el acto de entrega de esta medalla: "Es una pena que la Diada no sea una fiesta de todos los catalanes".

Por su parte, el líder de C,s en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado que otorgar la Medalla de Honor del Parlament a los independentistas represaliados "desacredita" la distinción y ha criticado que es "un fraude" al resto de catalanes. Carrizosa ha remarcado que quien tendría que recibirla son "las víctimas de la represión del 1-O", como asegura que son los policías o los peridistas señalados.



Según Carrizosa, lo que pretende Borràs es "calentar la Diada" dando esta distinción a los represalidados del procés y se ha preguntado como es que no "se avergüenzan" de condecorar a "condenados por malversación, sedición y falsedad documental".

Vox le exige a Borràs que rectifique y otorgue la Medalla de Honor del Parlament a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su líder, Ignacio Garriga, considera que no se puede homenajear a unos "delincuentes" sino que hay que hacerlo a quienes "garantizaron" el orden constitucional.





















