Ocupaciones de entre el 70% y el 90% en la costa y zonas de montaña por Semana Santa

Las zonas de costa y de montaña han alcanzado altas cifras de ocupación, a pesar del mal tiempo que ha hecho en Cataluña. Las nevadas de los últimos día han permitido a los esquiadores aprovechar las últimas horas de la temporada, aunque algunas estaciones como la de La Masella estará abierta hasta el 1 de mayo. Según la Diputación de LLeida, entre el 13 y el 22 de abril se han vendido unos 65.000 forfets. En el Pirineo de Lleida se han registrado ocupaciones elevadas, alrededor del 85%, con un pico que se produjo el sábado, del 90%. Desde el sector hotelero se muestran muy satisfechos aunque reconocen que ni mucho menos ha sido un año récord.

En Girona, las previsiones se han cumplido y se ha llegado al 80% de ocupación en las zonas costeras como por ejemplo en la Costa Brava centro. En cuanto a las zonas de interior, Ripollès y la Garrotxa, la ocupación se ha situado entre el 70% y el 75%. En Girona ciudad se ha alcanzado el 80%. Según los hoteleros de la zona, el mal tiempo no ha afectado negativamente porque las reservas ya estaban hechas con antelación. En las comarcas de Tarragona, sin embargo, las sensaciones no son del todo buenas. Aunque no se han producido anulaciones, tampoco se han producido las habituales reservas de última hora.

El Gremio de Hostelería del Alt Maresme confirma que establecimientos de la zona han sufrido anulaciones en el útlimo momento debido a la meteorología. La ocupación se ha quedado en un 85% a la espera de contrastar los datos definitivos. En cambio, las cosas han ido mejor en la costa del Garraf, donde el viernes y el sábado, la ocupación fue pràcticamente plena.