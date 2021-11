La ocupación de viviendas crece un 138% desde 2019 en Mataró

La ocupación ilegal de viviendas es el principal dolor de cabeza la Policía Local de Mataró. Según el intendente mayor Mateo Sánchez, un tercio de los servicios se dedican única y exclusivamente a esta problemática y la capacidad operativa del cuerpo está "al límite de la saturación".

Entre enero y septiembre ha habido 367 ocupaciones consumadas, lo que representa una media de 41 ocupaciones mensuales, un 138% más que el 2019 cuando se producían 17 cada mes. De media, en el año 2020 marcado por la pandemia, a pesar de que fueran ligeramente inferiores, los datos fueron similares a las de 2019.

Los intentos de ocupación frustrados por la Policía Local también se han disparado, pasando de una treintena los años anteriores a los 128 de este año. La media es de catorce casos cada mes.

El jefe de la Policía Local asegura "Estamos frustrados porque la realidad nos sobrepasa". Afirma que pese a los esfuerzos de la plantilla y la dedicación de un tercio de sus servicios, la ocupación de viviendas incrementa por encima de las posibilidades reales del cuerpo. Además de un problema de volumen, los agentes también denuncian la carencia de herramientas legales con las que cuentan para actuar cuando las ocupaciones se acaban consumando.



Es por eso, que el alcalde de Mataró, David Bote, reclama los cambios legislativos que sean necesarios para dotar de una mayor autoridad en los cuerpos policiales a la hora de poder actuar ante las ocupaciones: "El margen maniobra de la policía es muy limitado y si no los pillan en el momento después todo se complica mucho".



Para Bote, las viviendas donde se denuncian ocupaciones tendrían que poder acreditar la propiedad del inmueble o la cesión por parte de la propiedad. Afirma que, en caso de que no puedan demostrar que viven legalmente, asegura, se les tendría que poder desalojar "en 24 o 48 horas".



Bote asegura que el Ayuntamiento llegará "donde haga falta" para intentar frenar esta espiral de ocupación ilegal de viviendas en Mataró. El problema, remarca el alcalde, va "más allá del que puede hacer la Policía Local" y hace falta que la legislación les ayude a poder llevar a cabo los desalojos de manera "más ágil".



Para el regidor de Seguridad, Juan Carlos Jerez, la sitaución es"insostenible". El regidor reclama también en los cuerpos policiales supramunicipales que investiguen las mafias que se esconden detrás la mayoría de ocupaciones. "No nos podemos permitir el lujo de tener cada día una o dos ocupaciones consumadas", concluye el regidor.