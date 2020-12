El ocio nocturno reclama a Salut poder abrir como bares y restaurantes con sillas o zonas reservadas

La patronal del ocio nocturno FECASARM ha exigido al departamento de Salut que permita la reapertura de los locales como bares musicales, discotecas, salas de fiesta y salas de baile en régimen de bar/restaurannte, con la opción de poner mesas y sillas o zonas reservadas. En una carta al secretario general de Salut, Marc Ramentol, la patronal del ocio nocturno asegura que este sistema funciona en Madrid, Valencia, Castilla y León y en las Canarias, así como en la ciudad de Lleida. Además, FECASARM exige una ampliación de los horarios de la restauración y del toque de queda para evitar que proliferen las fiestas ilegales.

Según la patronal del ocio nocturno, "es vital la reactivación del sector aunque se haga de manera provisional en formado restauración, dado que la mayoría de empresas del sector no podrán sobrevivir por la carencia de ayudas proporcionadas a las restricciones impuestas".

Así mismo, la FECASARM considera que si no se abre el ocio nocturno y no se amplían los horarios hasta la medianoche en fin de semana, "los encuentros y fiestas ilegales irán en aumento". En este sentido, el sector considera que "es mucho mejor que la gente se concentre en espacios legales y controlados" que no en fiestas ilegales sin medidas de protección.

"Se acercan fechas especiales y la gente quedará para ir a cenar y de fiesta sí o sí. No podemos permitir que las restricciones horarias desproporcionadas y la carencia de oferta legal provoque que se dispare la oferta ilegal", ha asegurado el secretario general de la FECASARM, Joaquim Boadas. Según él, "el Gobierno tiene que ver que la mejor manera de combatir estas prácticas ilegales e inseguras es ampliando los horarios y la oferta de las actividades legales y controladas".

El dirigente de la patronal considera que ampliando horarios y equiparando el ocio nocturno a las actividades ya abiertas con un incremento de controles se fomentarán las reuniones en lugares seguros y se evitará un aumento de las fiestas ilegales "ahora que los indicadores van mejorante".