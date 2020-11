El ocio nocturno se manifiesta en las delegaciones del SEPE ante las incidencias en el cobro de los ERTE

Varios sectores han manifestado este miércoles en Barcelona contra las actuaciones de la administración pública. Más de un centenar de representantes del ocio nocturno y otros sectores se ha concentrado ante las diferentes delegaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) de Cataluña para denunciar las incidencias al sistema informático para cobrar los ERTE y los problemas en la web del Departamento de trabajo para solicitar las ayudas a los autónomos.



Durante las concentraciones del ocio nocturno (que también se han convocado al resto de comunidades del Estado), los trabajadores del sector han exhibido pancartas y gritaron proclamas donde han reclamado un pago único de las prestaciones de los ERTE, el alargamiento de los expedientes y ayudas a un sector "hacia la ruina". A través de un comunicado, las diferentes asociaciones del sector han querido poner de manifiesto que las empresas se encuentran en una situación "crítica", recordando que hace ocho meses que están cerrados y que acumulan unas pérdidas agregadas de más de 12.000 millones de euros. Asimismo, han querido poner de manifiesto que cerca 68.000 trabajadores del sector siguen en ERTE y que el casi el 70% de las empresas que se dedican al ocio nocturno tienen sus trabajadores en un expediente.

"El 30% de nuestros trabajadores no ha cobrado desde marzo, es inaceptable", comentó el secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona y Provincia, RamonMas. Según este portavoz, el SEPE acumula "más de 140.000 expedientes" para resolver en Barcelona. "Es la provincia que tiene más incidencias por falta de personal, ahora mismo, la ciudad dispone de los mismos recursos que una población de 50.000 habitantes", ha asegurado. En la misma línea, Mas encuentra "indignante" que la saturación en los sistemas del SEPE aunque dure y lamentó que las diferentes administraciones públicas "se van pasando la pelota". "No podemos tener un sistema informático bloqueado en el siglo XXI", ha comentado. En este sentido, el secretario también ha pedido que se den subvenciones directas a las empresas del sector y ha apostado por una "hibernación de los gastos". "Tenemos calculado que, en promedio, las discotecas perdemos 24.000 euros al mes, y nos han dado ayudas por sólo 9.000 euros; con ello no hacemos absolutamente nada, quedamos ahogados", ha subrayado

La protesta ante las delegaciones del SEPE también se ha producido en el resto de provincias catalanas y españolas. En Tarragona, una veintena de personas entre trabajadores y empresarios del ocio nocturno y la restauración se han concentrado a las puertas de las oficinas para reclamar un pago único de las prestaciones de los ERTE. Tal y como han asegurado, algunos no han cobrado nada desde el mes de marzo, mientras que otros no han recibido ningún ingreso desde el mes de junio o julio, coincidiendo con el cierre definitivo de los locales de ocio nocturno. Por su parte, los empresarios han pedido que se alarguen los ERTE mientras dure el estado de alarma.

El representante en Tarragona de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon), Christian Cuenta, ha señalado que la situación del sector "es muy difícil". Cuenta apuntó que un 30% de las discotecas de Cataluña no podrán volver a abrir y que, si no llegan ayudas pronto, se puede llegar al 70% a finales de año. El empresario también ha defendido los trabajadores, que asegura que están desprotegidos porque desde la administración "no les da importancia porque tienen contratos temporales o por horas". Según ha apuntado, en Cataluña hay unos 200.000 trabajadores de ocio nocturno.