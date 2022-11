Ocho meses de obras en Vía Laietana entre malestar de vecinos y comercios

Hace ocho meses que duran las obras y los vecinos con los que hemos podido hablar no han visto demasiado cambio desde entonces. La peor parte se lo llevan comercios y conductores. Antoni tiene un comercio cerca de Plaza Urquinaona y reclama que todo se podría haber hecho mucho mejor, incluso comenta que ha habido días que no han podido trabajar: "Nuestra valoración es muy negativa, hay días que ni siquiera hemos podido abrir. En el momento que cortaron el paso por la acera, la gente en vez de pasar por el lado de la tienda pasaban a siete u ocho metros. Han estado muy mal coordinadas y cualquier problema provocaba una instancia".



Trabajadores, que al mismo tiempo son peatones habituales. No dan crédito con la lentitud del proceso; que modifica por completo la circulación de vehículo, tanto público como privado y convierte la avenida en unidireccional. Uno de los objetivos de la reforma es reducir el paso de coches por la vía, haciendo las aceras más anchas, al mismo tiempo, pero, la gente continúa utilizando su vehículo para ir a trabajar y hace que se creen importantes retenciones: "Cada vez que avanzan las obras, la cosa va a peor. Fatal, antes había tres carriles y ahora dos, no sé si quiere que volemos con los vehículos... Luego, tampoco se puede subir" - Comenta una trabajadora de la zona.

La movilidad y la suciedad son el peaje más grande que sufre la zona ante unas obras que son una apuesta firme de la alcaldesa, Ada Colau. La paciencia de muchos, pero, se empieza a agotar después de unos meses muy calurosos que ha rematado esta situación extraordinaria: "No hemos podido abrir las ventanas ningún día de verano porque entraba todo el polvo de fuera, ha sido y está siendo muy duro"- Ha explicado una trabajadora. Otros apelan a la típica expresión "Vamos haciendo".



Nadie sabe exactamente cuando terminarán las obras, en un principio el Ayuntamiento de Barcelona aseguraba que en un año estarían encarriladas, aunque por ahora no se prevé un desenlace próximo.