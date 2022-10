Los conductores de Barcelona no dan crédito y se sienten perseguidos después de la aplicación de 17 nuevos radares, que empezarán a multar a partir de 2023. Creen que es una medida completamente exagerada y con el objetivo de ser un elemento que busca la recaudación de fondos. Algunos se muestran indignados con su aplicación; Manel lo ve "como un elemento recaudatorio y que pongan radares en vía rápida lo encuentra bien, pero no lo entiende en vías urbanas". Miguel Ángel reclama "que lo pongan para los patinetes y las bicicletas también, entonces estaré de acuerdo; pero, aparte de eso, creo que ya yendo a 30 o 20... es increíble".



12 de los radares están situados en entornos escolares y tienen un límite de 30 kilometros por hora: Calle Numància, entre Anglesola y Déu y Mata, en les escuelas Ítaca y Anglesola; al carrer Aragó, entre calle Bruc y paseo de Gràcia, en la escuela Lestonnac y Escolàpies Llúria; en calle Mallorca entre Nàpols y Roger de Flor, en la escuela Dominiques; en la calle Mallorca entre Munytanya y Fontova, en la escuela Dovella; en Travessera de Gràcia, entre Aribau y Alfons XII, en la escuela Infant Jesús. También hay 5 más en otros puntos que se consideran de riesgo para el consistorio a causa de la circulación a velocidad inadecuada, con límite de 50 kilometros por hora: Calle Aragón, entre Conde de Urgell y Casanova; en la Gran Vía, con la calle de Sant Roc y calle San Germà; en la avenida Diagonal, entre la plaza Puis XII y el Palacio de Pedralbes; en la Diagonal, con calle Numancia; y en el paseo de la Bonanova con la calle Anglí.



Además, desde hace unos cuántos meses, 4 radares de tramo están funcionando y multando en los túneles de Litoral, Rovira y Badal, con un límite de 60 kilómetros por hora. También en el túnel de Glòries, con límite de 40. Montserrat es una vecina que se ha visto obligada a cambiar de coche por las restricciones que ese están aplicando y ha apuntado directamente en el Ayuntamiento de Ada Colau, Se queja de la exigencia económica en la capital catalana, cada vez más alta: "¿17 radares? Lo encuentro un poco exagerado, aunque de esta mujer no me extrañaría nada, es una pasada. Aquí en Barcelona tenemos que pagar por todo, al final tendremos que marcharnos a vivir a otro sitio por qué es imposible".



Las multas por estos 17 radares empezarán a aplicarse a partir de 2023, pero todos los conductores que sobrepasen los 30 kilometres por hora en estos tramos recibirán un aviso informativo en sus domicilios durante las próximas semanas.