La nueva cruzada independentista; solo catalán en TV3 y utilizar subtítulos para el castellano

La Consellera de Cultura Mariángela Villalonga clamó en el Parlament "hay demasiado castellano en TV3 y no me gusta". Con los rebrotes del coronavirus disparados, con Lleida confinada, con Hospitalet y Barcelona en máxima tensión sanitaria, en Cataluña siempre hay espacio para las reivindicaciones identitarias. La última es si en TV3 hay demasiado castellano o no. Y la polémica lingüística parece increíble, por qué todos los canales de la televisión pública catalana ofrecen sus programas en catalán, pero a los independentistas más puros no les gusta que el castellano aparezca en colaboradores o en entrevistas. Exigen que el catalán sea la única lengua y que se descarten intervenciones de invitados que utilizan el castellano. En cambio otros muchos catalanes se quejan de lo contrario, de la falta de castellano en la televisión pública que financian vía impuestos todos los ciudadanos de Cataluña.

En línea con el Govern de Torra, partidario de eliminar el castellano en TV3 como confirmó la Consellera de Cultura, la Plataforma per la Llengua, autodefinida como una ONG en defensa de la lengua catalana, denuncia la deriva castellanizadora de TV3. El ataque de la Plataforma se centra en los programas Polónia, AMP?, FAQS, o en la serie Drama cuya emisión ha provocado las iras de los puristas de la lengua catalana, porque una parte de sus protagonistas hablan en castellano. En un comunicado la Plataforma acusa "que se escoge a personas que se expresan en TV3 en castellano, cuando se podría optar a colaboradores de expresión catalana". Como soluciones proponen la traducción simultanea cuando el invitado se exprese en castellano, o la opción de los subtítulos en catalán.

La Plataforma ha activado la campaña "Paremos la castellanización de TV3!, con recogida de firmas para exigir cambios en TV3. L entidad ha enviado una carta al director de TV3, Vicent Sanchís donde se traslada la inquietud, según ellos, de la perdida progresiva del catalán en la programación y le piden recuperar su misión de difusión y promoción de la lengua catalana.