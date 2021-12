Nueva concentración de los funcionarios de prisiones de Cataluña en el Centro Penitenciario de Brians 2

Una nueva agresión a un funcionario ha puesto en pie de guerra a los sindicatos de prisiones. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, denunciaba que un funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Brians 2 era evacuado de urgencia en helicóptero después de que un interno lo agrediera. El funcionario cayó y se dio un golpe en la cabeza, quedando inconsciente. Fue trasladado al centro hospitalario de Bellvitge donde tuvieron que provocarle un coma inducido por la lesión sufrida. Hoy se han vuelto a concentrar en defensa de los trabajadores penitenciarios y en protesta por las últimas agresiones sufridas. Los funcionarios no pueden más. En los últimos meses están viviendo episodios muy graves de violencia y se sienten olvidados por los responsables de los Servicios Penitenciarios de Cataluña que, ante estos preocupantes brotes de violencia, miran hacia otro lado y no mueven ficha.

Desde CSIF Prisiones declaran que “la laxitud de las normas y la perdida de autoridad de nuestro colectivo comportan este tipo de episodios cada vez más habituales. Nosotros no somos los responsables de esta situación, somos los afectados, somos los débiles, somos los agredidos, somos los que tenemos que aceptar que no seamos considerados autoridad, cuando nuestro trabajo lleva implícito el riesgo de ser agredidos. Queremos señalar como culpables a todas las instituciones que durante estos años no han movido un dedo por nosotros, que no han mostrado ninguna empatía hacia nuestra labor y nuestra profesionalidad. Se precisan medidas urgentes e inmediatas, no a medio ni largo plazo. La situación que vivimos se complica por momentos y el cansancio del personal penitenciario es preocupante. Exigimos respeto hacia los trabajadores penitenciarios y poder trabajar con unas mínimas garantías”. CSIF lleva años exigiendo la máxima dureza para los agresores, el reconocimiento de los funcionarios penitenciarios como autoridad, el cumplimiento taxativo del protocolo de agresiones, y que todas las agresiones sean puestas en conocimiento de la autoridad judicial pertinente, y exige la derogación inmediata de la circular 2/2021, “que protege al agresor y que tanto daño está causando a los trabajadores penitenciarios”.