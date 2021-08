Los municipios con centrales nucleares rechazan los almacenes individualizados de residuos radiactivos

Ascó y Vandellòs, en Tarragona, son dos de los cuatro municipios donde el Estado quiere construir almacenes individualizados de residuos radiactivos, cosa que llevaría a una falta de seguridad para los habitantes, ya que estos almacenes no disponen de celdas calientes.

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su rechazo este jueves en una rueda de prensa en Tarragona, en la que también han participado los alcaldes de los municipios afectados, Alfons Garcia (Vandellòs) y Miquel Àngel Ribes (Ascó).

La AMAC acusa al Estado de actuar con "secretismo" y "opacidad", sin consultar a los municipios. A la vez, interpretan que quiere tirar la toalla con el almacén temporal centralizado (ATC), previsto en Villar de las Cañas (Cuenca).

"Esto supondrá la dispersión de los residuos por el país”, ha asegurado Alfons Garcia, que también es el vicepresidente de la AMAC. Garcia ha añadido que “no podemos aceptarlo y tomaremos todas las decisiones para paralizar estos pequeños ATC que ni siquiera reúnen las mínimas condiciones de seguridad”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio destinar 220 millones de euros a la licitación de estos almacenes individualizados después de cambiar de estrategia, ya que lo que estaba previsto en un principio era apostar por un solo almacén centralizado.

La asociación, que ya había expresado su rechazo al conocer este "cambio de estrategia" del Estado, reiteró, en rueda de prensa en Tarragona, que no se quedará de brazos cruzados y que explorarán todas las vías factibles que puedan haber, incluido desde el ámbito jurídico, para detener estos nuevos almacenes.

"Fue de manera intencionada y para conseguir la mínima repercusión y capacidad de reacción", ha reprochado el presidente de la AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, en referencia al cambio de estrategia. Por su parte, el alcalde de Ascó, Miguel Ángel Ribes, ha expresado su "descontento y enfado" porque "una vez más, no se nos escucha ni se nos pregunta, además de invadir nuestras competencias".

Ribes ha añadido que “todo lo que se haga en el mundo nuclear siempre hay que hacerlo siguiendo las directrices europeas que proporcionen la transparencia y la participación de la sociedad". Además, ha avisado de la falta de seguridad que llevarán estos almacenes a sus municipios, dado que no disponen de celdas calientes.

Por su parte, el alcalde de Vandellòs ha asegurado que "estos nuevos almacenes contradicen las propias decisiones del Estado y no están amparados por ningún tipo de plan estratégico de carácter general".

La AMAC tiene claro que el Estado no quiere hacer el ATC, aunque está recogido en el actual Plan General de Residuos y en el borrador del séptimo plan, que actualmente se encuentra en proceso de ser aprobado.

"Esto no se sostiene por ningún lado, no puedes licitar la construcción de cuatro almacenes sin amparo de un marco, por eso creemos que había que denunciarlo y estaremos muy atentos; hay que buscar soluciones técnicas, pero también la aceptación social, estas decisiones están condenadas al fracaso si no cuentan con la participación del territorio", ha concluído el presidente de AMAC.