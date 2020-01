Noves targetes de transport públic.

El canvi de model tarifari en el transport públic de Barcelona per al 2010 pactat entre la Generalitat ,l Ajuntament de Barcelona i l 'àrea Metropolitana de Bcn ha entrat en vigor aquest 1 de gener amb l objectiu de simplificar la gamma de títols i incorpora la T Casual que substitueix la T10 .La T casual pensada per a persones que facin un ús menys intensiu,substitueix la T 10 i és de caràcter unipersonal ,amb un preu de 11,35 euros per a una zona tarifària.La T Usual un títol que substitueix a la T mes i la T 50/30,amb viatges il.limitats durant 30 dies i de caràcter unipersonal: el seu preu és de 40 euros per a una zona ,un 25% menys que el valor de la T Mes amb un preu de 54 euros

