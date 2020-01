"No nos vamos a ningún sitio": el Mobile seguirá en Barcelona hasta 2023

El consejero delegado del Mobile John Hoffman ha utilizado la broma y la ironía para confirmar la continuidad del Mobile en Barcelona. Conocedor de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso " Vamos a por el Mobile", el jefe absoluto Hoffman zanjó de raiz el debate. Con regañina incluida a los periodistas, el consejero delegado ha sido claro " que no se ofenda la prensa, pero a veces chicos, no se lo que quereis conseguir, por qué no me llamáis?. Puedo aseguraros que no ha habido ningún debate ni encuentro, nada con nadie, para irnos incluso Madrid. Estamos aquí en Barcelona desde 2006 y estaremos aquí en el futuro".

La empresa organizadora GSMA garantiza el contrato firmado con Fira de Barcelona hasta 2023 y más alla de esta fecha todos son especulaciones. Hoffman se abre a ampliarlo " el año que viene podríamos iniciar las conversaciones con la Fira. Estamos muy contentos en Barcelona y los expositores nos dan una elevada nota de la ciudad "

Aparcadas las turbulencias del procés del otoño del 2017 y sin huelga de taxis, el Mobile se centra en presentar a Barcelona como " la capital del futuro", en esta edición que se celebrará desde el 24 al 27 de febrero. El congreso de telefonía móvil más importante del mundo espera recibir 110.000 visitantes de hasta 200 paises y delegaciones de 170 gobiernos. Con 3.000 expositores, el Mobile confía en presentar las novedades de telefonía móvil. El beneficio económico alcanza los 500 millones de euros, según la organización.

En esta edición los congresos se centrarán sobre la inteligancia artificial, el 5G, la privacidad y la seguridad de los datos digitales y la protección del medio ambiente.En el plano social, el Mobile incide en el cambio climático y en la paridad de género. Así, esta edición espera a volver a ser la mayor feria mundial de carbono neutral y Hoffman asegura que intentan compensarlo potenciando la energía geotérmica o financiando la plantación de árbolers. En las politicas de género, un tercio de los 900 speakers del Mobile serán mujeres.El objetivo es llegar al equilibio del 50%.

Y en este Mobile, no será todo negocios y arranca su espacio lúdico. Con su alianza con Sónar, ofrecerá música y espectaculos del lunes a miércoles entre las 18 y las 23 horas.Con el lema Xside, ofrecerá espectaculos a entradas a 30 euros, que se pueden comprar en el web del Mobile, para todo el que quiera asistir.