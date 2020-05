Los números son dantescos. En Cataluña hay 66.000 establecimientos considerados pequeño comercio, lo que representa el 60% de todo el sector. Ocupan a 350.000 trabajadores, de los cuales 210.000 empezaban este mes de mayo en el paro. Las perdidas semanales alcanzan los 525 millones de euros. Esta son las cifras macroeconómicas, pero detrás de cada mostrador hay una historia actual de gran preocupación por el futuro más inmediato .El pequeño comercio que da vida y luz a muchas calles en las ciudades languidece y se enfrente a la peor crisis de su historia cuando más amenazado esta. Los compradores cambian de hábitos, con la venda online, y si la tendencia aumenta sera mortal para miles de comercios en toda España.

La puntilla para el sector, era la prohibición del Gobierno a las rebajas de este verano. El motivo esgrimido es evitar aglomeraciones en los comercios, pero el pequeño se siente agraviado porque considera que esta situación se da en las grandes superficies y no en las suyas. Hoy el Gobierno matiza su prohibición y señala que lo que no está permitido son las aglomeraciones.

Albert, propietario de una tienda de ropa apunta " en mi tienda de 35 metros cuadrados nunca hay aglomeraciones, esto pasa en otros sitios, no aquí". Albert ha invertido 400 euros en la desinfección del local, y en la instalación de un aparato de purificación de aire de ozono " todo son más gastos. Si en octubre vuelve un rebrote, ya no podremos aguantar y tendremos que cerrar. Estoy muy preocupado".

Sensaciones compartidas por todos los comerciantes. Mónica regenta desde hace un año una tienda de ropa infantil. Ha perdido todas las ventas de primavera, su temporada fuerte por las comuniones y no puede aguantar mucho más " tenemos que hacer rebajas por qué los comercios on line ofrecen el producto más barato. La economía en las familias manda y la competencia por internet aumentará. Nos vamos a la mierda, así de claro", advierte Mónica. Su tienda está vacía, hay pocos compradores desde que abrió " no hacemos para cubrir gastos. Pero hay que dar la cara para iniciar la recuperación, los próximos meses son claves".

Agustí nunca había sufrido una crisis similar, en las más de tres decadas que su familia regenta una zapatería. Sobre las rebajas exige igualdad" O todos o ninguno. No puede ser que nosotros llevemos dos meses sin vender nada y al lado una gran superficie ofrezca el producto y encima rebajado" Agustí pide que nadie pueda rebajar los productos y apunta el problema del pequeño comercio " no es tan fácil vender on line. Necesitas una infraestructura y medios muy amplios, que no están al alcance de nosotros".

Los comerciantes reciben el cariño de sus vecinos por abrir sus tiendas, pero temen que el precio mande y su clientela baje y se vean obligados a echar el cierre de sus comercios, dejando en las calles de su ciudad más oscuridad y abandono.