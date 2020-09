Nits del Fòrum cierra 50 noches de conciertos con un llamamiento a salvar el sector cultural

El festival Primavera Sound a través de la iniciativa Nits del Fòrum, concluyó este domingo 50 noches de conciertos y actuaciones desde junio con un tributo a Amy Winehouse. Nits de Fòrum ha avisado que la situación del sector es crítica y necesita el apoyo desde las instituciones. Además el Primavera Sound se ha unido a las reivindicaciones como Alerta Roja y la Unión De Asociaciones Empresariales De La Industria Cultural Española.

El evento ha destacado el hecho de celebrar los conciertos al aire libre para poder aumentar la seguridad y ha asegurado que no es relevante ni apropiado hablar de cifras exactas ya que las dificultades que ha provocado la pandemia no da la posibilidad de precisar con total exactitud una cantidad. Nits del Fòrum ha admitido que no ha sido el verano esperado a comienzos del propio verano. Aunque sí que ha afirmado que desde la organización sienten orgullo por haber cumplido con la mayor parte de la programación. Ha calificado como un milagro el hecho que se haya podido celebrar el evento y ha agradecido a los sponsors y al público por su conducta y por hacerlo posible.