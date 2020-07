Nissan ofrece indemnizaciones de hasta el 85% del sueldo a los trabajadores si reinician la producción

La dirección de Nissan ha ofrecido indemnizaciones equivalentes de hasta el 85% el sueldo a los trabajadores de la compañía mayores de 54 años; del 70% de entre los que tienen 50 y 53 años y una indemnización de entre 45 y 33 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades para los menores de 50 años, durante el quinto encuentro entre ambas partes con la mediación de la Generalitat. El ofrecimiento de la compañía queda supeditada al levantamiento de la huelga indefinida y que los trabajadores vuelvan al trabajo en las plantas de la Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca después del verano. Asimismo, la dirección ha reiterado su propuesta de retrasar el cierre de la planta en junio de 2021. Ambas partes se volverán a reunir mañana.

En un comunicado, la dirección de Nissan Motor Ibérica también se compromete, además de retrasar seis meses el cierre para "ganar tiempo" a encontrar una opción de reindustrialización, a no hacer ningún "despido traumático" entre la finalización del periodo de consultas -oficialmente este jueves- y diciembre de 2020. Como novedad, la compañía ha cifrado el excedente de trabajadores en 210 hasta diciembre de este año para las cargas de trabajo previstas actualmente (hasta la finalización del ejercicio fiscal es de 17.800 unidades). En cuanto a las previsiones del ejercicio fiscal del 2021, de abril a junio, la compañía calcula la producción 5.500 unidades entre las dos líneas, con un excedente de hasta 660 personas.

La propuesta de la dirección de la empresa está vinculada a que los trabajadores acepten volver al trabajo y, por tanto, dejar atrás la huelga indefinida y dar por bueno el ERE sobre más de 2.500 personas. "En caso de que los esfuerzos para encontrar una solución de futuro no fructificaran, los representantes de la compañía, dentro de la comisión negociadora, han reiterado la necesidad de llegar a un acuerdos dentro del marco legal con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica para todas las partes ", señala en el comunicado. Por ello, la compañía ha identificado tres grupos de trabajadores y les ha propuesto diferentes grados de indemnización. Para los nacidos antes del 31 de diciembre de 1966, les ofrece el 85% del salario neto hasta los 61 años y el abono de la Seguridad Social hasta los 63 años; y para los nacidos entre enero de 1967 y diciembre de 1970, ambos incluidos, plantea un abono del 70% del salario neto hasta los 61 años (sin el abono del convenio especial con la Seguridad Social). Para el resto, menores de 50 años, plantea una indemnización de entre 45 y 33 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades (el doble de las 24 establecidas legalmente) y para los que se pudieran recolocar en una alternativa industrial ofrece 33 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades.

La compañía ha asegurado que su voluntad es colaborar "activamente" en la búsqueda de alternativas para las plantas que la marca quiere dejar en unos meses, aunque hasta ahora no se haya concretado ninguna opción "seria y viable ", afirma. Asimismo, ha mostrado su "disposición" a participar en una mesa de reindustrialización para buscar una viabilidad a las plantas y para ayudar a las empresas proveedoras a encontrar alternativas.

Por otra parte, urge a las administraciones a "trabajar activamente" para la búsqueda de estas opciones y los sindicatos a valorar la propuesta presentada con el objetivo de "desbloquear la situación y avanzar en el diálogo" que faciliten un acuerdo. Después de haber sido reunidos durante horas con la mediación del Departament de Treball, las dos partes se han emplazado a una nueva reunión este miércoles a las once de la mañana. Al día siguiente, jueves, termina oficialmente el periodo de consultas. "Si no es posible conseguir este avance hacia un acuerdo, la compañía tendrá que seguir adelante con el calendario previsto de acuerdo al proceso legal en curso", advierte. Sin embargo, este mediodía, cuando aún se desconocía la propuesta de Nissan, el secretario general de Treball, Josep Ginesta, recordó que la mediación del cierre de Nissan puede alargarse más allá de este jueves y que no hay impedimentos jurídicos para prorrogar las conversaciones si la empresa y los trabajadores están de acuerdo.

El comité de empresa insiste en la retirada del ERE. Posteriormente, en un comunicado, el comité de empresa ha denunciado que los argumentos de la empresa para justificar su decisión es una "mentira" y que el cierre es "meramente una decisión política de Nissan". Los representantes de los trabajadores han insistido en que la empresa primera debe retirar el ERE para formar una mesa formada por la dirección de la empresa, el Ministerio de Industria o la Conselleria de Empresa y los sindicatos para buscar alternativas para la reindustrialización y el mantenimiento de los puestos de trabajo. "Esta mesa es de vital importancia para buscar soluciones y cubrir la totalidad del empleo actual en Nissan y las empresas asociadas a nuestra actividad. Pero para ello habría que rebajar el actual conflicto generado por el ERE presentado por Nissan", remarca el comité de empresa. Por su parte, en un tuit, la sección sindical de CCOO en la empresa subrayó que la reunión "ha finalizado sin ningún avance" y ha criticado la empresa para "seguir empeñada en hablar de excedente de plantillas y de indemnizaciones ". "Llegaremos hasta donde sea necesario para conseguir un futuro para Nissan ya", sentenció.