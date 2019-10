Nissan descarta detener la producción y mantendrá la planta de la Zona Franca abierta durante la vaga del 18-O

Nissan descarta detener la producción de la planta de la Zona Franca durante la huelga general convocada este viernes por la Intersindical-CSC y la "Intersindical Alternativa de Catalunya" (IAC). La empresa automovilística confia en que los problemas de movilidad que se puedan producir no tengan un impacto negativo en la producción de la misma manera que no han notado los cortes en las carreteras que han habido durante la semana. La planta de la Zona Franca no ha tenido problemes para su funcionamiento y los empleados y suministros han llegado sin dificultad.

Por otra parte, la compañía automovilística Seat cerrará la fábrica de Martorell durante los turnos de producción de la tarde del jueves hasta la noche de este viernes.La suspensión se debe a los problemas de movilidad que pueden derivarse por las marchas de manifestantes de Tárrega (Lérida) y Tarragona que pasan por este municipio. "Como compañia tenemos la responsabilidad de evitar que nuestros trabajadores se queden bloqueados entre su domicilio y el centro de trabajo", afirma una fuente de Seat.

En los turnos de producción de la empresa trabajan cerca de 7.000 profesionales en el turno de mañana, 2.300 en el de la tarde y 1.600 en el turno de noche. Se detendrá en suministro de piezas aunque las mismas fuentes han matizado que recibirán los repartos puntuales que se puedan llevar a cabo, en función de las circunstancias, y la sede central de Seat continuará abierta.