Negligencia y presunta prevaricación de la Guardia Urbana ayer en Barcelona

Más de 3.000 manifestantes se concentraron ayer en la céntrica Plaza de Sant Jaume de Barcelona con motivo de la muerte de George Floyd, el pasado 25 de mayo en Minneapolis, a manos de un policía. La concentración, promovida y organizada por CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de España) que se efectuó en las principales ciudades del país, superó airadamente la afluencia máxima de 200 personas impuesta por la delegación del Gobierno en Madrid. Pese al estado de alarma, la premonición de un más que posible rebrote de Covid-19 y las advertencias sanitarias, los organizadores no pudieron garantizar en ningún momento las medidas de seguridad necesarias para este tipo de manifestaciones coyunturales.



Aunque la organización hizo por cumplir las medidas sanitarias, desplegaron voluntarios que repitieron durante toda la mañana el carrusel de precauciones y medidas necesarias para llevar a cabo la concentración con la máxima seguridad, nada pudo impedir que miles de personas quedaran enlatadas en la plaza de Sant Jaume, donde el domingo, a las once de la mañana, no cabía un alfiler.



En plena crisis del coronavirus se produjo ante los ojos atónitos de los ciudadanos una manifestación con el beneplácito del ayuntamiento que no opuso resistencia alguna a la celebración de la masiva concentración. El movimiento anti racial estuvo constantemente escoltado por la Guardia Urbana que en ningún momento hizo ademán por intervenir y preservar la seguridad de los conciudadanos.



La concentración que se llevó a cabo sin ningún tipo de incidente terminó a las 12 de la mañana como tenía previsto la organización que calificó la mañana de “éxito” aunque recordaban que el día era “de luto, por las muertes racistas acaecidas en nuestro país”. Bajo las consignas que ya hemos escuchado estas últimas semanas en Estados Unidos: “Black Lives Matter” o “I can’t breathe”, se fue disgregando la concentración, aunque una gran mayoría de la diáspora manifestante se congregó en Via Laietana para, a ritmo de bongo, bajar hasta el paseo marítimo. Ya sin mascarillas y sin ser conscientes de la coyuntura que les rodea, los manifestantes bailaron, se abrazaron y besaron bajo la atenta pero inerte mirada de la Guardia Urbana que permitió la comunión de miles de personas en pleno centro de Barcelona y en plena pandemia.

Barcelona vol ser ciutat antiracista. Per això primer cal reconèixer que a la nostra societat també hi ha racisme transversal, inclós racisme institucional. Gràcies a les que avui us heu manifestat per portar el missatge #BlackLivesMatter a Pl. Sant Jaume. pic.twitter.com/SI4lEFYic0