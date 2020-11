Navidades en Cataluña: 10 personas sin contar a menores y no más de dos burbujas de convivencia

La Conselleria de Salut ultima el documento clave para las próximas semanas. ¿Cómo celebrar unas Navidades en plena pandemia?. Inicialmente, Salut se inclina para tomar como referencia 10 personas reunidas, excluyendo en este cómputo a los menores de 14 años. El argumento, demostrado por diversos estudios médicos, sería la baja transmisión del virus de menores a mayores, que permitiría a los niños no contabilizarse en el número final de referencia. Descartadas las reuniones familiares multitudinarias, Salut recomienda no encontrarse con más de dos burbujas de convivencia "lo fundamental no es el número exacto permitido. La clave será tener constancia que en la otra burbuja que nos reuniremos se haya cumplido con todas las medidas de seguridad sanitarias. Eso es lo importante, mucho más de ser 8 o 10 en un encuentro familiar", admite Jacobo Mendioroz, gestor Covid- 19 en Cataluña.

La Consellera Alba Verges apuesta por este modelo, pero utiliza el condicional porque se tendrán que cumplir los requisitos básicos "de bajar el número de contagios diarios, de la Rt inferior a 1 y reducir la presión hospitalaria que continúa siendo muy alta (422 ingresos en las UCIS)", apunta Vergés.

La Conselleria está a la expectativa de los números de los próximos días. Hoy se cumple una semana del inicio de la desescalada, con la apertura de la restauración y del sector cultural, y todavía es pronto para calibrar las consecuencias" el alcance de las medidas se conocen entre los 10-15 días. El jueves iremos justos para conocer su impacto" reconoce Mendioroz. A finales de semana, el Procicat tiene que decidir si el lunes 7 de diciembre se pasa a la Fase 2 de la desescalada, que permite abrir a los grandes centros comerciales y aumentar los aforos. Si en estos días se mantiene la tendencia, Salut autorizará el cambio de fase.

Respecto al puente de este fin de semana, el confinamiento municipal es vigente para el fin de semana, pero el lunes 7 de diciembre decae y por tanto estarían autorizados los desplazamientos interiores por la Comunidad.