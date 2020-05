Nada cambia en las playas de Barcelona; el Ayuntamiento rectifica y prohibe tomar el sol y bañarse

Prácticamente hoy no va ha cambiar nada. Después de muchas medidas contradictorias en público, Colau ha decidido que en las playas de Barcelona no puedan bañarse ni tomar el sol, a pesar de los anuncios desde el propio consistorio de que hoy seria posible. En un comunicado el Ayuntamiento señala que hasta que no haya cambio de fase y Barcelona acceda a la 1, previsto para el lunes 25 de mayo," no se permite el baño recreativo ni estirarse a tomar el sol" aseveran en el Ayuntamiento. Es decir solo esta permitido caminar y hacer deporte, como sucedía hasta ahora, y en las franjas específicas para cada sector.

El teniente de alcalde Albert Battle que colaboro en la confusión, porque confirmó que hoy se podría tomar el sol antes del comunicado del propio ayuntamiento, apela ahora a la prudencia"se tienen que respetar las franjas horarias establecidas. Abrimos playas y parques para ampliar el espacio público pero tiene que regir la distancia física y la prudencia"

Con la mejora del tiempo, las imágenes de la playa de la Barceloneta impactaron por la gran cantidad de gente que practicaba deporte, sin guardar ninguna distancia ni mascarillas, y con aglomeraciones de deportistas que estaban apelotonados. Uma escena impropia cuando Barcelona se encuentra en una fase intermerdia del 0,5 que no permite hacer deporte en compañia.

Colau prometió que hoy se abrirían las playas, pero todo seguirá igual que en los últimos días; de 6 a 10 de la mañana reservada para hacer deporte a los no profesionales, de 10 a 12 y de las 19 a 20 horas para la gente mayor, y de 13 a 19 horas para familias y a partir de las 20.00 a 23 horas los deportistas federados. Un galimatías de horarios aderezado con consignas contradictorias, primero si pero al final no se puede tomar el sol, que ha provocado un caos de organización, en unas playas llenas en Barcelona.