El nacionalismo presiona al Barça para que en el minuto 17,14 emita consignas a favor de la independencia

Es el nuevo fútbol sin espectadores en las gradas. Sin ánimo a los equipos y son poder celebrar los goles con el público, hoy ausente por el coronavirus. El silencio se impone en las majestuosas gradas de los estadios, solo roto por los gritos de entrenadores y jugadores. El F.C.Barcelona debutó como local en el vacío Nou Camp de la reanudada liga, el pasado martes ante el Leganes con victoria por 2-0. Y el independentismo se fijo que en el minuto 17 y 14 segundos faltaban los gritos a favor de la secesión de Cataluña. En su twitter el diario independentista " Ara" reflejaba el lógico silencio de las gradas y en el sonido ambiente de las televisiones

Minut 17 i 14 segons. NO hi ha crits d'Independència al Camp Nou. Tampoc al so ambient de mentida que posen a les televisions que ofereixen el partit https://t.co/4RRwQgeSdc