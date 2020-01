Nace la primera biblioteca de las cosas en Barcelona

El Centro Cívico Ca l'isidret, en el distrito de Sant Martí, acoge la primera biblioteca de las cosas de Barcelona y es pionera en Cataluña. Los usuarios pueden encontrar desde tiendas de campaña, muletas, herramientas, hasta sillas de ruedas u otros utensilios que se utilizan poco en casa y que sus dueños no saben dónde colocar. En definitiva, hasta 50 objectos diferentes que se compran y que después sólo se usan una o dos veces. Ocupan espacio en casa y se acaban tirando. Ahora se pueden ceder todos estos objetos y darles una seguna vida. Los impulsores de esta iniciativa considera que cualquier cosa que se use menos de dos veces al mes es firme candidata para acabar en esta bibioteca. Se inspira en las libraries of things, como la de Londres, que funciona con éxito desde hace más de tres años.

Este nuevo espacio en Sant Martí es pionero pero la idea es que todos los distritos de Barcelona tengan su propia biblioteca de las cosas. Para acceder sólo es necesario hacerse socio, de una manera gratuíta, y alquilar un objeto. El préstamo no es gratis pero se paga una cantidad simbólica, de entre dos y tres euros a la semana. El objetivo de la iniciativa es potenciar el consumo colaborativo y fomentar la solidaridad.