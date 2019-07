Nace "Osona por la constitución", la asociación para poner en valor la Carta Magna en la Cataluña interior

"Osona por la constitución" nace con la voluntad de poner en valor la Carga Magna que ha traído prosperidad y ha situado a España como una de las democracias más avanzadas del mundo. En este sentido, sus impulsores quieren dar visibilidad a la gente constitucionalista de las comarcas del interior de Catalunya, y que no se tenga miedo a dar la cara. El objetivo es impulsar seminarios o conferencias en las que poder hacer esta pedagogía de la Constitución y contrarestar, con argumentos, algunos de los mensajes falsos que propagan los independentistas. Uno de los impulsores de la asociación, Jaume Amargant, explicaba a COPE quieren hacerlo "desde el argumentario, desde la potencia del país que tenemos actualmente, un país moderno. E intentar convencer con el tiempo, no a los independentistes más viscerales, que ya sabemos que no bajará del burro; sino a los que se han vuelto independentistas porque es moda, o por no desentonar con el resto de la gente. Y a estas personas se las puede ganar para nosotros".

UNIDAD DEL CONSTITUCIONALISMO

Los promotores de la asociación creen que los constitucionalistas deberían ir más unidos para tener también más fuerza en las instituciones. De hecho, Amargant ponía como ejemplo la ciudad de Vic, donde cinco partidos se disputaban prácticamente el mismo electorado constitucionalista. Por este motivo ve bien iniciativas como las de Navarra Suma, que en su opinión, podrían tener recorrido en Cataluña. "Este es el camino. no puede ser que un 15-20% del electorado nos lo disputemos cinco o seis partidos. Esto nos divide claramente. El electorado constitucionalista también está dividido, lógicamente, porque somos demócratas y hay pluralidad, pero en un nivel efectivo esto nos quita fuerza en las instituciones", decía Jaume Amargant en estas declaraciones a COPE.

PRESENTACIÓN EN SEPTIEMBRE

La asociación se encuentra ahora en una situación de reflexión y de análisos sobre las acciones y las ideas a desarrollar. El objectivo es presentarse públicamente en septiembre.