Motos y talleres son los principales damnificados por las restricciones de circulación que ha impuesto Colau

Las motocicletas son las primeras víctimas de la declaración de emergencia climática impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona; la vespa, las scoopy, y las montesa impala entre otras ya no pueden ciircular libremente por la ciudad.

Los principales castigados directamente por esta polémica son los talleres que se dedican exclusivamente al mantenimiento y la reparación de estas motocicletas. Talleres de los cuales dependen familias enteras y que podrían reducir sus plantillas o en el peor de los casos, cerrar sus puertas. Según el gremio de talleres serían casi 900 locales los que se verían afectados por esta medida.

El taller Chamorro, especializado en la mítica Montesa Impala, patrimonio de la ciudad de Barcelona, corre el riesgo de echar el cierre o ver su actividad económica muy reducida. Clara Chamorro nos cuenta que la impala supone más del 50% de su actividad económica, y que de no cambiar el Ayuntamiento alguna de las medidas tendrían que reducir su plantilla.

Respecto a las restricciones de tráfico, los afectados reclaman más investigación y alternativas para poder dictaminar cuales son los vehículos que pueden o no transitar. Recordar que ahora mismo el sistema de elección se basa en una cuestión temporal y no de gramaje contaminante: es esta una de la principales medidas que denuncia Mónica Xufre, vicepresidenta de la PARC (Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias), que aboga por un cambio en el sistema de elección de aquellos vehículos a los que se les prohíbe transitar y entre otras cosas declara "bochornoso" que el Ayuntamiento no haya preparado el transporte público para esta coyuntura.

Por este motivo, las entidades y plataformas en cuestión convocan una manifestación el próximo dos de febrero bajo el lema "Sustituir vehículos más antiguos por otros nuevos no es ecológico".