Mossos d'Esquadra alertan de intentos de estafas a personas mayores y dependientes

Las víctimas potenciales reciben una llamada diciendo que su prestación ha cambiado y que si no quieren perderla deben abonar una cuantía de dinero. Un servicio de teleasistencia ha informado a los Mossos d'Esquadra que se han detectado, por diversas vías, ya sea directamente por sus usuarios o por su personal coordinador de zona, de una modalidad de estafa que afecta al colectivo de gente mayor y de personas dependientes en el marco de los servicios de teleasistencia que este colectivo, tiene contratado previamente para ser atendidos en casos de necesidad y de urgencia. La estafa, mayoritariamente a gente de edad avanzada y con dependencia, se materializa a través de una llamada telefónica en la que presuntos trabajadores del servicio de teleasistencia contactan con la persona mayor, se dirigen por su nombre y les comunican que su servicio de teleasistencia ha cambiado y que deben abonar un dinero si no quieren perder el servicio. En otras ocasiones la excusa de contacto es la revisión del botón de alerta o cualquier otro pretexto similar como incluso la venta de algún producto. El tono utilizado en las llamadas es bastante agresivo, en voz alta y contundente y sin dejar hablar al usuario en ningún momento. Esta forma de actuar es la que genera dudas a la persona y por este motivo se desconfía de lo que les están manifestando. Es por este motivo, que desde Mossos d'Esquadra se recomienda: no realizar ningún pago ni facilitar datos personales ni bancarios por teléfono. Contactar con el servicio de teleasistencia contratado para verificar la información recibida mediante esta llamada telefónica fraudulenta. Si se es víctima de un delito o una tentativa de delito, es necesario avisar inmediatamente a los Mossos d'Esquadra llamando al teléfono de emergencias 112.