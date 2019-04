El Mosso de" la República no existe,idiota" afirma que dijo una verdad y que no quería ofender

" No se puede sancionar a nadie por decir una verdad", esta es una de las alegaciones presentadas por el abogado José María Fuster Fabra, que solicita que no haya ninguina sanción para el Mosso que pronunció la ya famosa frase" la República no existe,idiota" a un agente rural, que de uniforme participaba en una manifestación el 21-D.

El escrito del letrado, inicide en el contexto de la frase, el agente llevaba más de 10 horas trabajando, aguatando lanzamientos de piedras, botellas y vallas y viendo como muchos de sus compañeros caían heridos " un compañero suyo,porque es funcionario de la Generalitat, vestido con el uniforme de Agente Rural le increpa mientrás está trabajando, en un momento de máxima tensión", argumenta su abogado que incide en la extraña conducta del Agente Rural.

El término idiota, para el letrado significa" falta de instrucción y de formación", según la definición del Diccionario de la Real Academía y según su letrado, no se pronunció de manera ofensiva hacía su receptor,sino de una forma coloquial que muchas veces se utiliza para uno mismo.

El agente continúa de servicio con toda normalidad, a la espera de la resolución de Asntos Internos de su caso. A la espera de la respuesta a las alegaciones presentadas, Asuntos Internos pide sanciones al Mosso por una falta leve.La más grave, la suspensión por 15 días de empleo y sueldo,otra es una cambio de destino en la misma localidad de residencia y la más suave una amonestación por escrito.Su letrado sostiene que cualquier sanción sería injusta y advierte que si finalmente es sancionado,llevará el caso a la justicia ordinaria.