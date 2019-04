El mosso que dijo "La República no existe", indignado por las sanciones que piden para él

Fue la imagen viral del 21-D, en las protestas por la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona. Cara a cara, un mosso trabajando y asediado por los manifestantes y un agente rural recriminándole. El Mosso le preguntó por qué no le ayudaba ante los que le estaban tirando piedras. Él agente respondió que estaba defendiendo la República. La replica del Mosso se hizo viral al momento: "La República no existe, idiota".

Esta frase es motivo de sanción para la División dec Asuntos Internos de Mossos d'Escuadra, que propone tres diferentes. La más dura es suspender de empleo y sueldo al agente durante 15 días. Las otras son cambiar de destino al agente en la misma localidad donde reside y una amonestación por escrito. El abogado del policía presentará la semana que viene alegaciones a las sanciones propuestas.

Juanjo Torrente,portavoz del sindicato CSIF de Mossos, es amigo del agente expedientado y reconoce en COPE que está preocupado e indignado. "Todos sabemos que no es un asunto policial, sino político. No les gustó la frase, que es la realidad y la verdad, porque no hay ninguna República en Cataluña y al rural le faltaba formación. Es injusto este expediente y las sanciones pedidas", ha dicho.

El texto de Asuntos Internos propone sancionar al agente por una falta leve, según el artículo 70 de la Ley 10/1994 de Mossos d'Escuadra. Ahora se recibirán y estudiarán las diligencias de abogado del agente antes de decidir si la frase pronunciada en una operativo policial es motivo de sanción o no.