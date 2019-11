El mosso que dijo 'la república no existe, idiota' recurre la sanción que le puso la Generalitat ante un juez

El antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que dijo "¡La república no existe, idiota!" a un agente rural durante las protestas contra el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre en Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo para anular la sanción que le impuso Asuntos Internos.

El letrado del agente de la Brigada Móvil (Brimo), José María Fuster-Fabra, explica que en el contexto en el que se produjeron los hechos -con una jornada laboral de muchas horas, insultos y gritos- lo que se encontró su cliente fue "un compañero que, en lugar de ponerse del lado de los Mossos d'Esquadra, se puso del lado de los manifestantes", increpando y acusando a los agentes de la situación vivida.

La defensa del antidisturbios también ha declarado que con la sanción se podría cometer un delito de prevaricación y de agravio comparativo. "No tiene ningún sentido que se abra un expediente al funcionario que cumple con su deber, y al que lo incumple no", ha sentenciado Fuster-Fabra, quien ha defendido que "no se puede aplicar el derecho para unos sí y para otros no", en referencia a las nulas consecuencias sufridas por el Agente Forestal que se enzarzó en la disputa con el Mosso sancionado.

En relación con la frase sobre la 'república', el recurso alega que la idiocia es la distorsión de la realidad y que, en el contexto en el que sucedieron los hechos, lo que decía el agente forestal era algo "irreal e inexistente". En consecuencia, el mosso le replica con el "idiota", haciendo referencia a la "realidad paralela" en la que el manifestante vivía. Fuster-Fabra ha apuntado que incluso los propios "padres" de la república "reconocieron su inexistencia" frente al Tribunal Supremo en el juicio celebrado recientemente.

Ante el recurso presentado, la defensa deposita "mucha más confianza en la administración de justicia que en las resoluciones que puede dictar la División de Asuntos Internos", a donde han estado recurriendo hasta ahora. En este sentido, Fuster-Fabra ha afirmado que quien ha sancionado al agente han sido "sus propios compañeros de la División de Asuntos Internos" y que un juzgado "puede ver todo con mucha más claridad" y, por ende, "ver que si alguien obró mal en esos momentos, no fue precisamente su cliente".

La sanción es un apercibimiento por escrito y, a pesar de ser la más leve de todo el espectro, Fuster-Fabra y su defendido consideran que ni siquiera la sanción mínima "es razonable" para los hechos sucedidos.