La madrugada del pasado sábado 19 de junio un hombre se subió a la cruz medieval ubicada en el monasterio de Sant Cugat del Vallès y el monumento –que es considerado Bien Cultural de Interés Nacional– cedió a su peso, rompiéndose de manera estrepitosa.

El vándalo tuvo que ser trasladado al hospital, donde todavía se encuentra, porque la construcción se le cayó encima provocándole algunas heridas. Además de seguir en observación el hombre se encuentra detenido por sus actos.

Emili Merlès es el rector del monasterio de Sant Cugat y se encontraba durmiendo cuando sucedieron los hechos. No obstante, una vecina de delante del edificio escuchó como un grupo de hombres “estaba jugando al fútbol y gritando mucho”.

Parece ser que los chicos, que aparentemente habían salido de fiesta e iban borrachos –aunque las discotecas todavía permanecían cerradas por las restricciones de la pandemia–, "se subieron el uno encima del otro y uno de ellos se cogió a la cruz, que cedió a su peso".

“Cuando lo vi por la mañana sentí una sensación de tristeza muy grande”, cuenta el rector del monasterio, Emili Merlès. De hecho, esa sensación de dolor fue compartida por todos los vecinos de la ciudad porque “tanto el edificio del monasterio como la cruz en particular está en el corazón de los habitantes de Sant Cugat”.

Un ejemplo de la estima que los sancugateños tenían al monumento es el que cuenta el mosén Merlès: “una señora que venía a la misa de las nueve vio la destroza y se fue a buscar un ramo de flores para dejarlo debajo de la cruz, como acto de ternura”. Después de este primer ramo muchos vecinos más se acercaron a dejar flores.

Además, muchos de los habitantes de la ciudad tienen fotos debajo de la cruz centenaria, que data del año 1940 y ya había sufrido otro accidente durante la guerra civil. De hecho, “fue trasladada al recinto del monasterio para que pudiera estar más vigilada”, afirma Merlès.

Pero aún estando en un recinto tan visible como es el monasterio –que se encuentra en el centro de la ciudad y es un sitio de paso para muchos vecinos– la cruz ha sufrido un daño importante, y por eso se ha abierto el debate sobre si fuera conveniente cerrar el lugar.

El rector del monasterio reconoce en una entrevista para COPE Catalunya y Andorra que no es partidario del cierre del lugar, ya que “es un recinto que comunica dos partes de la ciudad y cerrarlo podría dar una sensación de aislamiento”. Merlès añade que para él la solución pasa por “concienciar a la gente de que hay daños que son irreparables y que debemos cuidar lo que tenemos”.

Con todo, Emili Merlès cree que las circunstancias en las que se ha producido el incidente hacen pensar que no se trata de un acto vandálico en contra de la iglesia, sino de un accidente no planeado. “Si hubiesen querido atentar contra nuestra institución habrían estudiado un plan, y no se habrían lesionado”, afirma el mosén.

Ahora toca pensar en la reconstrucción de la cruz del monasterio de Sant Cugat para que pueda volver a su sitio cuanto antes. El monumento es de titularidad municipal y des del ayuntamiento ya se han puesto en contacto con el Centro de Restauración de Catalunya para empezar la reparación.

Emili Merlès ha explicado que el proceso de reconstrucción será largo, aproximadamente de un año, y que todavía no está claro como se va a financiar. No obstante, tanto él como todos los sancugateños tienen muchas ganas de que la cruz vuelva al lugar que le corresponde.