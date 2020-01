Montse Font, de Protecció Civil: "La població ha de tenir paciència i extremar la prudència"

Continuem molt pendents de les conseqüències del temporal “Glòria”, que ha deixat nombrosos danys per tot Catalunya. Des de Protecció Civil, la seva directora, la Isabel Ferrer ja ha dit públicament que ahir dimarts i avui dimecres la pluja, el vent, la neu, les onades continuaran sent perilloses. La Montse Font és la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat i ha passat pels micròfons d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra.

“Encara tindrem més aigua, més ones i més vent durant les properes hores. Ens queda tot el dia de dimecres i fins dijous no deixarà de ploure. La situació és complicada perquè l'onatge s'allargarà fins dijous, i les ones impedeixen que l'aigua que baixa dels rius i les rieres pugui entrar al mar amb normalitat i el terreny es va complicant”

Els equips d'emergència estan treballant de valent sobre el terreny, però com bè ens diu la Montse també necessiten el compromís de la gent: “Efectivament, el que necessitem és que la gent tingui paciència aquests dies, que entengui que és una situació excepcional i que facin l'esforç d'auto-protecció. Això vol dir evitar fer certes activitats, anar a zones de risc o fins i tot aquests desplaçaments que no són imprescindibles, millor deixar-los per més endavant. Estan havent moltes incidències, moltes trucades al 112, especialment a l'àrea central de Catalunya i el Litoral, i es necessita molta prudència perquè durant tot el dimecres i també el dijous ens esperen més complicacions. Quan deixi de ploure i les temperatures pugin es fondrà molta neu, i viurem situacions de barrancs que baixaran amb molta aigua, i això pot generar problemes en els dies que han de venir. Per tant demanem a la població que tinguin paciència i molta prudència”.

Preguntada sobre el punts més complicats actualment a Catalunya la Montse ens diu que “si hagués de senyalar dos punts serien el nord i el sud. Tot el Litoral està patint molt, i a la ventada li queden encara hores en les que no afluixarà”