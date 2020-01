Montilla cuestiona la formación de un nuevo Tripartito en Cataluña

El expresidente de la Generalitat, José Montilla, cree que tiene poco sentido hablar de la reedición de un nuevo Tripartito porqué “los tiempos han cambiado” y las formaciones que formaron ese gobierno “no son las mismas”. Así, pose en entredicho que se pueda "copiar miméticamente las soluciones del pasado". "Hablar de alianzas por un escenario después de unas elecciones que no sabemos ni cuando se producirán es una temeridad", ha remachado. En una conferencia en el Forum Europa Tribuna Cataluña, Montilla ha recordado que en el momento que se formó el Tripartito, no se contemplaba ni la consulta y mucho menos, se hablaba de independencia. Así, pose en entredicho que se pueda "copiar miméticamente las soluciones del pasado". "Hablar de alianzas por un escenario después de unas elecciones que no sabemos ni cuando se producirán es una temeridad", ha remachado.

Sobre el suplicatorio a Carles Puigdemont i Toni Comín, ha dicho que no sabe qué harán los eurodiputados socialistas, pero que él mismo ha votado a favor de suplicatorios que afectaban otros socialistas. ha reclamado que se entienda que la inmunidad "no es un privilegio", sino "una protección". En cuanto a los indultos o amnistía para los presos, Montilla ha evitado pronunciarse y ha lamentado que figuras como la sedición o la rebelión estaban pensadas "por otros escenarios, cuando se utilizaban otros medios para ir contra las instituciones del Estado".

Por otro lado, ha alabado "el acto de coraje" de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras por haber llegado a un acuerdo pero ha advertido que la mesa bilateral no llevará "la solución milagrosa" y que, por ahora, se tiene que ir a un acuerdo de mínimos.