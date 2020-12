Montan un pesebre viviente reivindicativo en la plaza Sant Jaume contra la ausencia del tradicional

Unos cincuenta actores, músicos y vecinos de Ciutat Vella han montado un pesebre viviente en la plaza Sant Jaume. El actor Jaume Mallofré, uno de sus promotores, ha explicado que lo hacen para reivindicar las tradiciones catalanas ante la ausencia de la representación tradicional, que este año el Ayuntamiento de Barcelona decidió no instalar para evitar aglomeraciones en el contexto del coronavirus. El evento se volverá a celebrar hoy, el 29 y 30 de diciembre y el 4 de enero. Lo ha organizado un colectivo de Ciutat Vella que tiene intención de organizarse en asociación cultural y que ha contado con la colaboración de 'La Passió d'Olesa', l'ANC, 'Can Rafató' y Teixidores per la República.

Mallofré lamentó que sin el pesebre los vecinos del barrio echaban de menos "la temperatura, el calor, la atmósfera" de la instalación que cada año el Ayuntamiento de Barcelona había hecho en la plaza de Sant Jaume. "Este año no había nada y nos sentíamos un poco desalmados", explicó. También ha rebatido el argumento por el que el consistorio no ha instalado el pesebre: "No puede ser que los metros y los medios de transporte vayan atepeïts, y aquí no se pueda hacer el pesebre", dijo.

Explicó que la iniciativa "salió como una broma, pero la chispa se encendió y enseguida se apuntaron 50 o 60 personas". La voluntad del pesebre también es reivindicar las tradiciones catalanas. "Somos tierra de acogida, y nos gusta que venga todo el mundo, y somos multiculturales, pero no a costa de renegar de nuestras tradiciones", reivindicó el actor.

El pesebre viviente representado mostraba la tradicional escena del nacimiento de Jesús y la anunciación del ángel a los pastores con figuras estáticas. Junto los artistas han interpretado villancicos, algunas de las cuales adaptadas, y han recitado fragmentos del poema de Navidad de Josep Maria de Sagarra y de la obra de Eugeni Xammar, poesías de JV Foix y otros.

Entre los artistas que participan en el pesebre viviente están Pepa Arenós, Marga Barjau, Frederic Bentanachs, Lloll Bertran, Alèxia Cabré, Pep Cruanyes, Anna Cunyat, Jordi Delgado, David Espunya, Jordi Fàbregas, Celdoni Fonoll, Sàskia Giró, Agustí Gimeno, Joan González, Ona Ibarra, Ruth Kor, Lina Jerez, Maria Jesús Lleonart, Ian Lleonart, Jaume Mallofré, Àngel Martínez, Cesc Muñoz, Glòria Martí, Enric Majó, Maria Palau, Francesc Palomar, Susana Puig, Pilar Rebaque, Carme Sansa, Ester Sangil, Consol Segur, Elisabeth Sitjes y Oscar Valdés.