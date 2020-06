La mitad de las familias atendidas por Cáritas Barcelona en mayo no pueden pagar los gastos de la vivienda

Casi la mitad de las familias que Cáritas Barcelona atendió en mayo no pueden pagar los gastos de la vivienda. Esta es una de las conclusiones del informe '(Primer) impacto de la crisis del Covid-19 en las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona', que recoge entrevistas a 475 hogares que recibieron ayuda entre el 18 y el 25 de mayo. Al ser preguntados sobre las dificultades económicas provocadas por la crisis del Covid, el 49,7% respondió no disponer de dinero suficiente para pagar gastos de suministros, el 42,9% de los de la vivienda o alojamiento, el 17,3% explicaron que se veían obligados a mudarse a una vivienda más asequible y el 14,1% tenía algún tipo de amenaza de expulsión de la vivienda.

Como ya avanzaron durante la presentación del informe de 2019, uno de cada cuatro hogares atendidos por Cáritas en este periodo de mayo no tenía ningún tipo de ingreso, el 41% aseguraba que no podía seguir una dieta equilibrada y un 24% no podía comprar medicamentos. Además, la tasa de paro ha crecido 26 puntos porcentuales y los ingresos de estas familias se han reducido un 36%. Así, los ingresos provenientes del empleo formal han caído un 42% y los provenientes del empleo informal un 73%.

Por otra parte, el informe revela que el confinamiento ha dificultado la convivencia y la conciliación de la vida laboral y familiar, provocando una aumento del 19% de los conflictos y la imposibilidad de compatibilizar el trabajo con el cuidado de niños y adolescentes. Así, un 13% de los hogares ha tenido que renunciar a un trabajo para hacerse cuidado de los menores.

En este sentido, una de cada cuatro hogares ha visto como empeoraba el estado físico general de sus miembros y en siete de cada 10 la crisis ha provocado un incremento de la ansiedad y la dificultad para dormir.

Otra realidad es la brecha digital, que afecta a un 12% de los hogares, donde no hay acceso a internet. Además, un 35% de las familias no tienen habilidades para hacer trámites por esta vía, mientras que en uno de cada tres hogares ha bajado el rendimiento escolar.

A pesar de estas situaciones, nueve de cada diez hogares aseguran sentirse esperanzados por el futuro y creen que podrán avanzar hacia una vida mejor.